Nord-Isère : une femme de 22 ans meurt percutée par un camion alors qu'elle marchait sur l'A43

Un accident très violent a eu lieu mercredi soir sur l'autoroute A43 dans le Nord-Isère au niveau de La Verpillière. Un peu avant la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier, une jeune femme était à pied sur l'autoroute. Elle a été percutée vers 19H30 par un camion qui n'a pas pu l'éviter.

Les gendarmes lancent un appel à témoin

Âgée de 22 ans, cette femme est décédée sur le coup. D'après le Dauphiné Libéré, sa voiture a été retrouvée sur la bande d'arrêt d'urgence. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi cette jeune femme se trouvait à pied sur l'autoroute.

Pour tenter d'en savoir plus, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière lancent un appel à témoin. Si vous vous trouviez sur l'A43 entre 19H20 et 19H30 et que vous avez des informations, vous pouvez contacter les gendarmes au 04.74.99.07.30