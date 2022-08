Nord-Isère : une femme enceinte tuée dans un carambolage sur l'A43

Un violent carambolage sur l'A43 a fait un mort et trois blessés dans la nuit de mardi à mercredi, au niveau de Grenay (Nord-Isère) dans le sens Chambéry-Lyon. Une femme de 35 ans, enceinte, a été tuée. Deux autres personnes, une femme de 32 ans et un petit garçon de trois ans, ont été gravement blessées et transportées vers des hôpitaux lyonnais. Un homme de 56 ans a été plus légèrement touché.

Au total, quatre voitures ont été impliquées dans ce carambolage. L'autoroute a été coupée pendant une heure et demie, le temps de l'intervention des secours.