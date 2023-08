Nord-Isère : une maison en partie détruite par une camionnette

Une maison a été en partie détruite par une camionnette ce samedi 5 août en début d'après-midi, vers 14h, à Nivolas-Vermelle, dans le Nord-Isère. Le frein à main du véhicule a lâché, la camionnette a donc dévalé une allée avant de s'encastrer dans le mur de la maison.

Pas de blessés

Personne n'a été blessé, il n'y avait pas de conducteur à bord et pas d'habitants non plus dans la maison puisque les occupants sont actuellement en vacances.