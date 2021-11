Nord-Mayenne : un adolescent de 15 ans grièvement blessé dans un accident de scooter

Un conducteur de scooter, âgé de 15 ans, a été grièvement blessé dans un accident, dimanche 28 novembre vers 15h30 sur la D243 au nord de Lassay-les-Châteaux, entre la Mayenne et l'Orne. Deux autres jeunes, de 14 et 16 ans, ont été légèrement blessés.

Les pompiers sont intervenus vers 15h30 sur la D243, entre la Mayenne et l'Orne.

Deux scooters se sont percutés ce dimanche après-midi, vers 15h30, dans le Nord-Mayenne. Ils circulaient, côte à côte, sur la D243 à Rennes-en-Grenouilles, au lieu dit la Basse Cour, soit au nord de Lassay-les-Châteaux, entre l'Orne et la Mayenne. Les pompiers ont pris en charge un jeune de 15 ans, grièvement blessé et transporté au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne. Ses jours ne sont pas en danger. Deux autres jeunes ont été légèrement blessés dans cet accident : un adolescent de 16 ans et une adolescente de 14 ans.