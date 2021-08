Nord-Mayenne : un agriculteur évite un feu de fourrages grâce à des sondes connectées dans ses bottes de foin

Les feux de fourrage se multiplient cet été en Mayenne dans les exploitations agricoles. Avec la météo du mois de juillet, les foins ont du mal à sécher. S'ils sont humides au moment d'être récoltés, il y a un risque de fermentation et donc d'incendies. Certaines assurances ont mis en place un dispositif pour alerter les agriculteurs en cas d'échauffement des bottes de foin. C'est le cas de Groupama qui propose à ses sociétaires un kit de sondes connectées à placer dans les fourrages. Ce dispositif a permis à un agriculteur basé à Brécé, près de Gorron, d'éviter un incendie le 10 juillet.

La sonde connectée est composée d'un capuchon et d'un tube et elle est très simple à installer. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Ça m'a sauvé mon bâtiment"

Le 10 juillet, il est 13 heures environ, Jasandre Bourgault est en train de traire ses vaches quand il reçoit des messages d'alerte. Il venait tout juste d'installer les sondes qui sont connectées à son téléphone portable. "J'étais un peu surpris. Je me suis demandé ce qui sonnait sur mon portable : j'ai regardé vite fait pendant ma traite et je me suis dit que ça marchait déjà bien", retrace ce producteur de lait de 23 ans.

L'alerte se déclenche sur le portable quand la température des forages dépasse les 55 degrés. "J'ai tout de suite pris un doigt de fourche qui traîne dans la ferme. Je le mets dans la botte et après je le ressors : le doigt de fourche était chaud. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout mis dehors", détaille-t-il. Jasandre Bourgault a perdu 73 bottes de foin. Mais ça n'est rien par rapport à l'incendie qu'il a évité.

Si j'étais parti dormir, pendant la nuit il y aurait eu un feu dans le bâtiment.

Jasandre Bourgault, un agriculteur de Brécé

Jasandre Bourgault a reçu des SMS pour le prévenir qu'il y avait un risque d'incendie sur ses bottes de foin. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ce jeune agriculteur en est persuadé, il doit beaucoup à ce dispositif des sondes connectées : "Ça m'a sauvé mon bâtiment", assure-t-il. Sa récolte est certes "foutue", comme il a mis les bottes de foin en dehors de sa grange mais "c'est moins grave que perdre un bâtiment ou tous les outils en-dessous ou carrément des bovins".

Jasandre Bourgault est sociétaire à Groupama, qui lui a proposé ce dispositif au mois d'avril. Il était un peu réticent au début mais il s'est dit qu'il avait plus à perdre en n'ayant pas de sondes connectées. "900 euros, ce n'est rien par rapport au prix d'un bâtiment ou du matériel agricole. Moi, ça fait un an et demi que je suis installé. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je suis tout seul et j'ai un sacré emprunt sur le dos", confie-t-il.

Grâce à différentes aides de Groupama, Jasandre Bourgault a dépensé au total 80 euros pour s'équiper de ces sondes connectées.