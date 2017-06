Nord-Mayenne : un nouveau trafic de stupéfiant démantelé

Les gendarmes mayennais encore à l'oeuvre. Ils ont démantelé un trafic de drogue dans le Nord-Mayenne. 9 personnes ont été condamnées.

Belle prise à nouveau pour les gendarmes. 9 personnes ont été interpellées mardi dernier lors d'une vaste opération simultanée : 63 gendarmes mobilisés. Ils pistaient le trafic de drogue depuis le mois de février. En tout, près de 20 kg de drogue auraient été écoulés dans tout le nord-Mayenne : cocaïne, héroïne, cannabis, MDMA et ectasy. Tout venait de la région parisienne pour être revendu chez nous.

Bilan des perquisitions : plus d'un 1 kilo de résine de cannabis, 460 euros et une balance. Et sur le plan judiciaire, 4 personnes ont été condamnées entre 6 et 10 mois de prison ferme et 5 autres entre 4 et 7 mois de prison avec sursis. Sur ces neuf personnes, sept sont Mayennais.