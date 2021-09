Le Mans : la Confédération Paysanne de l'Orne devant la justice pour des dégradations

La Confédération Paysanne de l'Orne a été auditionnée ce mardi 7 septembre au tribunal du Mans pour s'être introduite illégalement sur une propriété privée à Saint-Paterne dans le Nord Sarthe en 2018 où venait d'être installé un méthaniseur agricole (machine qui produit de l'électricité et du gaz à partir de déchets agricoles et de fumiers). Ils sont notamment poursuivis pour avoir effectué plusieurs dégradations sur le site comme la destruction du portail, une dalle de béton brisée et des jets de pierres.

Des dégâts estimés à 176 000 euros

Les propriétaires du méthaniseur de Saint-Paverne réclame la somme de 176 000 euros pour les dégâts engendrés lors de cette manifestation. Une manifestation qui à l'origine avait pour objectif de dénoncer le gaspilalge de tonnes de maïs encore consommable par les animaux, mais utilisés pour produire de l'éléctricité via le méthaniseur. Une action bien plus violente que revendicative selon l'avocate des propriétaires du centre de méthanisation Laetitia Peyrard. "Ils ont fait 200 mètres, se sont positionnés sur le tas de maïs et auraient pu s'arrêter là. Et bien non, ils se sont introduits dans la propriété, ils ont cassé le portail, jeté des pierres et des morceaux d'aciers sur le méthaniseur avant de casser une dalle. Il faut savoir que faire une action violente pour porter un message, c'est endosser une responsabilité".

Nous n'avons jamais ordonné ce vandalisme

Lors de l'audience, la manifestation est qualifiée à plusieurs reprises de violente, d'opération coup de poing ou encore d'opération commando ce qui fait sourire dans l'autre camp. Pour les membres de la Confédération Paysanne , il n'y a jamais eu la moindre volonté de dégrader, puisque des journalistes étaient même invités le jour de la mobilisation. "C'est l'action de deux individus, mais surtout pas du syndicat. Nous n'avons jamais ordonné ce vandalisme. Nous étions tous réunis sur le tas de maïs qui était à six mètres de hauteur, c'était le point de la manifestation", insiste Claude Bacle, ancien porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Orne.

Lutter contre les dérives de la méthanisation

Pour Laurent Leray, porte-parole de la Confédération Paysanne de Normandie, cette audience au tribunal est surtout une nouvelle manière de faire taire un syndicat qui n'est pas d'accord avec la nouvelle vision de l'agriculture. "Ce qui pose problème, c'est qu'on dérange en voulant pointer du doigt les dérives de la méthanisation. Le méthaniseur de Saint-Paterne consomme 29 tonnes de matière par jour, soit l'équivalent de 49 hectares de maïs. Imaginez tout ce que ça pourrait nourrir comme bête. On est en train de transformer une culture en déchet. Aujourd'hui dans l'Orne on a 42 méthaniseurs, on est bien parti pour aggraver le problème de l'utilisation des sols pour la méthanisation".

Les deux propriétaires du méthaniseur n'étaient pas présent lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au mardi 19 octobre.