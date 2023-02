Nord : un homme soupçonné d'avoir escroqué 900 000€ à la ville de Loos

Cet homme a déjà été sanctionné administrativement : il a été révoqué en fin d'année dernière, à l'unanimité des membres du conseil de discipline, à la demande du maire pour une première affaire. Il est alors soupçonné d'avoir mis en place un système de fraude aux bons alimentaires au sein du CCAS, le centre communal d'action sociale où il a une très grande ancienneté. Le préjudice total, sur ce premier dossier, atteint 35 000€.

ⓘ Publicité

Deux affaires d'escroquerie

La mairie, qui a découvert les faits, décide de pousser plus loin les vérifications puisque ce fonctionnaire est au coeur du système de comptabilité. On découvre alors une multitude de fausses factures : des équipements qui étaient bien payés mais évidemment jamais livrés. Ce système a duré 12 ans et le préjudice total avoisine les 900 000€. "Ce sont des faits tout simplement inadmissibles" pour le maire de Loos Anne Voituriez qui a déposé plainte.