Nord : une adolescente de 14 ans meurt percutée par un TGV à Arnèke

Elle descendait d'un TER et voulait regagner la gare d'Arnèke, au nord de Cassel ce dimanche vers 14h30. Sa mère était à ses côtés et n'est pas blessée. La circulation des trains entre Dunkerque et Hazebrouck est suspendue jusque 17h30 dans les deux sens.