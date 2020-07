Nord-Vienne : Une cinquantaine de jeunes réunis à Ceaux-en-Loundun pour une "mini-rave party"

Si vous habitez Ceaux-en-Loudun, dans le Nord-Vienne, ou aux alentours, vous avez peut-être entendu de la musique techno dans la nuit de ce samedi à dimanche. Une "mini rave party" s'est tenue au niveau de l'étang municipal. Une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés pour faire la fête, malgré l'interdiction de circulation des camions transportant du matériel de sonorisation, un arrêté avait été pris par la préfecture en fin de semaine dernière.

Néanmoins, aucun _"trouble à l'ordre public"n'a été signalé et le rassemblement n'a pas rassemblé plus de 500 personnes, la gendarmerie a donc laissé la soirée se dérouler, tout en contrôlant les véhicules et en réalisant des tests d'alcoolémie. Le mur de son, "d'environ deux mètres sur trois"_, selon la gendarmerie, a été démonté vers 9 heures du matin ce dimanche.