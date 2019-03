Nordahl Lelandais à Chambéry mercredi soir pour la reconstitution de la disparition du caporal Noyer

Chambéry, France

C’est un élément essentiel dans l'enquête qui va se jouer ce mercredi soir sur la disparition d'Arthur Noyer, en avril 2017 à Chambéry. La reconstitution des faits est organisée en présence de l'assassin présumé, mis en examen dans ce dossier, le savoyard Nordahl Lelandais. La reconstitution sera organisée en pleine nuit.

Les détails sur cette reconstitution

La reconstitution devrait conduire les magistrats, les enquêteurs, les experts et les avocats dans le quartier Curial, dans le Quartier militaire Roc Noir et jusqu'à Cruet, le col de Marocaz où ont été retrouvés les ossements du jeune caporal.

Chacun de ces lieux se situe dans des environnements très différents. Le Carré Curial, dans le centre-ville est proche d'immeubles, de commerces, des fameuses discothèques et bars de nuit. Plus loin vers la sortie de la ville se trouve le quartier militaire de Roc Noir, là où rentrait le caporal Noyer. Il s'agit d'un quartier résidentiel. Le troisième secteur est la commune de Cruet, au pied du massif des Bauges et le Col de Marcocaz, entouré de forêts et de falaises.

Le convoi transportant Nordahl Lelandais sur le col de Marocaz, au pied des Bauges, en mars 2018 © Maxppp - Thierry GUILLOT

Partout un dispositif de sécurité sera mis en place mercredi. Lors de la reconstitution pour la disparition de Maëlys quelques 200 militaires et CRS étaient mobilisés.

Selon une source proche du dossier, l'essentiel de la reconstitution cette nuit ne se passerait pas dans le centre-ville, mais plus loin, sur le parcours commun de Nordahl Lelandais et Arthur Noyer, révélés par leurs téléphones. Lors de son audition lundi, pour préparer cette reconstitution le savoyard, aurait maintenu sa version des faits : une rencontre, un trajet en stop, une bagarre mortelle. Sur le terrain dans la nuit mercredi Nordahl Lelandais livrera peut être des détails supplémentaires.

Lors de la reconstitution de la disparition de Maëlys en septembre dernier, chaque scène était scrupuleusement protégée des regards indiscrets © Maxppp - Maxppp

A Chambéry, le quartier Curial se souvient de cet épisode sordide

Dans le quartier Curial, on a vu défiler pendant des mois, à plusieurs reprises des journalistes de différents médias. Aujourd’hui, personne n’a oublié l’épisode Lelandais / Noyer au Carré Curial, mais on ne parle plus beaucoup à la presse.

Ici Nordahl Lelandais est décrit comme un personnage pervers mis en examen pour des faits abjects.

C’est un psychopathe, je travaille ici le soir, ca aurait pu être moi. C’est à moi qu’il aurait pu faire ses trucs de sadique - témoignage d’un commerçant

Le patron des discothèques du quartier, explique lui, que deux ans après, ce sont essentiellement les militaires qui parlent encore du sort du caporal Arthur Noyer. Le jeune homme de 24 ans était militaire au 13éme bataillon de Chasseur Alpin de Barby.

Le quartier des discothèques et des bars de nuit à Chambéry © Radio France - Anabelle Gallotti

Une reconstitution est un acte extrêmement complexe et minutieux

Une reconstitution c’est en fait plusieurs actes dans un même acte : c’est acte de transport sur les lieux, mais aussi un moment de de confrontation, de contradiction, un expert peut rajouter des éléments, il peut prélever quelque chose explique Michèle Bernard Requin, magistrate honoraire, une spécialiste des procédures judiciaire.

Le juge d’instruction doit préparer tout cela minutieusement, il doit sécuriser les lieux, il doit interroger le mis en examen, il doit lui demander de décrire sa situation et ses gestes, il doit faire rejouer l’action, poser des questions à toutes les personnes intéressées. Tout cela est retransmis par un greffier - l'experte Michèle Bernard Requin

Il faut rajouter qu'une reconstitution est un acte extrêmement sécurisé, il faut absolument éviter des vengeances privées.