Nordahl Lelandais condamné à huit mois de prison ferme pour recel par le tribunal de Vienne

Nordahl Lelandais a été condamné ce mercredi 9 mars à 8 mois de prison ferme pour recel. On avait retrouvé deux portables dans sa cellule en décembre ce qui est illégal. Il a été jugé selon la procédure dite de comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, par le tribunal de Vienne.

Nordahl Lelandais a de nouveau été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Saint Quentin Fallavier, ce matin, direction le tribunal de Vienne (Isère) pour y être jugé pour recel. En décembre dernier, les surveillants, lors d'une fouille inopinée, avait découvert, dans sa cellule, un premier portable, caché sous les couvertures de son lit. Puis deux semaines plus tard, un autre portable était retrouvé.

Huit mois ferme

Lors du procès devant les Assises de l'Isère à Grenoble, en février dernier, les parties civiles avaient évoqué ces deux téléphones pour expliquer que Nordahl Lelandais s'en était servi afin de consulter des sites pornographiques et de se fabriquer un profil Facebook. La preuve pour les avocats des parents de Maëlys que l'homme n'avait pas changé, après quatre ans et demi derrière les barreaux.

Nordahl Lelandais, lors de son procès devant la cour d'assises de l'Isère, en février dernier. © Radio France - Valentin Pasquier

Ce mercredi matin, donc, il a comparu, aux côtés de son avocat, lors d'une audience non publique et plutôt rapide, devant la procureur de Vienne, selon la procédure dite de comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. La magistrate a homologué la peine qu'il avait acceptée au préalable, à savoir huit mois de prison avec sursis. Une peine qui est donc de facto confondue avec celle dont il a écopé le 18 février dernier, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys, huit ans, en août 2017, lors d'une fête de mariage à Pont de Beauvoisin.

Son ex-compagne, une visiteuse de prison d'une cinquantaine d'années, qui lui avait fourni les portables, a, elle, été condamnée à six mois de prison avec sursis.

Un autre procès en perspective pour attouchements

Mais le meurtrier du caporal Noyer et de Maëlys n'en a pas fini avec la justice. L'instruction concernant des faits d'attouchements sexuels sur l'une de ses cousines, alors âgée de 14 ans, en mars 2017, à Charleville-Mézières, lors des obsèques du père de la jeune fille, est toujours en cours. Elle devrait déboucher sur un procès en correctionnel d'ici la fin de l'année.