Nordahl Lelandais : l'ombre qui plane toujours sur la disparition d'Adrien Fiorello, l'étudiant de Firminy

Adrien Fiorello est parti de Firminy en octobre 2010. Son téléphone portable a borné à la gare de Chambéry à 17h37 le jour de sa disparition. Depuis, aucun signe de vie. L'enquête ne donne rien de plus jusqu'à ce qu'émerge le personnage Nordahl Lelandais. Chambéry c'est là où le futur meurtrier de Maëlys avait à ce moment là un élevage de chiens. C'est donc un espoir de connaitre enfin la vérité auquel se raccroche la famille d'Adrien et de voir émerger de ce procès de nouveaux éléments de la bouche de celui dont on pense qu'il garde encore de nombreux secrets.

Une cellule d'investigation dédiée

La justice s'est épuisée à reconstituer 10 années de la vie de Nordahl Lelandais. Tous les lieux où il a vécu pour les mettre en face de dossiers non élucidés de disparitions ou de morts. Une cellule d'investigation appelée "Ariane" face à des centaines de dossier d'abord, puis bientôt plus que 14 dont celui de la disparition d'Adrien Fiorello. Processus qui n'a rien donné de probant mais qui a eu le mérite de sensibiliser un peu plus au cas de dossiers non élucidés. Il y a eu la création l'an passé d'une division "cold case" au pole judiciaire de la gendarmerie à Cergy-Pontoise. Pour les associations de familles de disparus cela ne suffit pas car les disparitions ne sont généralement pas immédiatement considérées comme des affaires criminelles. Un groupe de travail vient de remettre à la Chancellerie un rapport pour améliorer la prise en charge de ce type de dossier.