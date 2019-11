La disparition de Lucie Roux en Savoie est classée sans suite

Chambéry, France

Confirmant une information du Dauphiné Libéré, l'avocat de la mère et de la sœur de Lucie Roux, Christian Saint-André, explique avoir reçu un courrier du parquet de Chambéry après les conclusions du juge d'instruction. La disparition est classée sans suite. "Nous prenons acte. Nous allons pouvoir avoir accès aux conclusions et voir quels sont les nouveaux témoignages recueillis par les gendarmes. Ce n'est pas la première fois que cette disparition est classée sans suite. La famille ne croit pas au prétendu suicide de Lucie Roux dont on n'a jamais retrouvé le corps et qui aurait donc fait elle-même disparaître son corps ! Cela nous paraît inconcevable et c'est la raison pour laquelle la famille de Lucie Roux veut que l'on continue ce combat pour la vérité."

Quand on demande à l'avocat si ce classement sans suite dédouane définitivement l'homme qui a tué Maelys et le caporal Arthur Noyer, Christian Saint André rappelle qu'"il existait de vrais témoignages qui nous indiquaient de manière sérieuse que Nordahl était présent à la même époque dans l'hôpital de Bassens, une petite structure. On avait mis beaucoup "d'espoir" - entre guillemets - sur l'enquête autour de Nordahl Lelandais. Le problème, c'est que nous sommes en 2019 et que Lucie a disparu en 2012. Mettez-vous à la place des enquêteurs. Il est compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé il y a sept ans."

La famille de Lucie Roux et son avocat seront reçus prochainement par le nouveau procureur de la République de Chambéry et prendront ainsi connaissance des détails de la nouvelle enquête. Et en fonction, ils prendront une nouvelle position. "Trouver de nouveaux éléments pour relancer l'enquête ou chercher d'autres pistes."