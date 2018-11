Nordahl Lelandais mis en cause dans une nouvelle vidéo impliquant une fillette

Une nouvelle vidéo accablante de Nordahl Lelandais a été découverte par les enquêteurs. On y voit le suspect du meurtre de Maëlys et de l'assassinat d'Arthur Noyer infliger des attouchements à une petite fille de son entourage.

Dans l'affaire Nordahl Lelandais, les gendarmes-enquêteurs ont découvert une nouvelle vidéo dans laquelle l'ex-militaire de 35 ans fait subir des attouchements sexuels à une fillette.

Selon franceinfo, la petite fille présente sur les images est sa filleule âgée de 5 ans au moment des faits. Cette vidéo datant de l'été 2017, tournée au domicile d'un cousin de Nordhal Lelandais, a été retrouvée sur son téléphone portable et est connue par les gendarmes depuis déjà plusieurs semaines.

Nordhal Lelandais sera entendu au sujet de cette seconde vidéo le 7 décembre prochain par des juges d'instruction en vue d'une mise en examen.

Nordahl Lelandais, écroué pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat d'Arthur Noyer, a déjà été entendu en septembre dernier et mis en examen après la découverte d'une vidéo dans son téléphone portable, où il procéderait à des attouchements sur une cousine âgée de six ans