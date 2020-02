Nordahl Lelandais mis en examen pour agression sexuelle sur l'une de ses cousines

Nordahl Lelandais a été mis en examen ce jeudi à Charleville-Mézières pour l'agression sexuelle d'une de ses cousines âgée de 14 ans, en 2017, dans les Ardennes. C'est la cinquième mise en examen pour le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Noyer.

Une cinquième mise en examen a été signifiée ce jeudi à Nordahl Lelandais, dans le cabinet d'un juge d'instruction de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Le meurtrier présumé de Maëlys et d'Arthur Noyer a été mis en examen cette fois pour agression sexuelle sur l'une de ses cousines, âgée de 14 ans à l'époque. Nordahl Lelandais avait déjà été entendu dans cette enquête au mois de février, dans l'Isère où il est détenu depuis septembre 2017.

Les faits dont il est accusé aujourd'hui remontent à mars 2017. Nordahl Lelandais assistait aux obsèques du père de l'adolescente, dans l'est de la France. Selon le témoignage de la jeune fille, diffusé en 2019 sur BFMTV, elle se serait isolée pour fumer une cigarette. Elle explique alors que l'ancien militaire l'a prise dans ses bras, puis lui a touché les fesses avec insistance et la poitrine. Elle s'est dégagée et affirme que Nordahl Lelandais a menacé de la tuer si elle parlait.

L'adolescente a décidé de parler après avoir entendu que deux autres cousines, âgées elles de 4 et 6 ans, auraient aussi été agressées par Nordahl Lelandais. Des vidéos prouvant ces agressions ont été retrouvées dans son smartphone par les enquêteurs chargés de l'affaire Maëlys. Il est également mis en examen dans cette affaire.