Nordahl Lelandais quitte la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, un "soulagement" pour le personnel

Les presque cinq années de détention de Nordahl Lelandais à Saint-Quentin-Fallavier en Isère ont été agitées. Téléphones portables reçus de l'extérieur, relations sexuelles au parloir ... Le meurtrier de Maëlys et du Caporal Arthur Noyer a entretenu l'attention des médias à son égard. Mais le personnel pénitentiaire devrait retrouver un peu de calme puisque ce détenu singulier vient de quitter le centre pénitentiaire du Nord-Isère.

Nordahl Lelandais vient d'être transféré ce jeudi 2 juin vers le centre national d'évaluation d'Aix-Luynes dans les Bouches-du-Rhône. Une information du Dauphiné Libéré confirmée par Alain Chevallier, le secrétaire général du syndicat UFAP au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.

Le centre pénitentiaire a "besoin de retrouver un peu de calme"

Il devrait passer entre quatre et six semaines dans ce centre avant d'être orienté vers son prochain lieu de détention. Une procédure classique pour un détenu comme lui, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Maëlys à Pont-de-Beauvoisin en août 2017.

Ce départ est un "soulagement" pour le personnel de la prison de Saint-Quentin-Fallavier selon Alain Chevallier. Nordahl Lelandais, l'un des détenus les plus médiatiques de France générait des craintes "autour de ce qui pourrait lui arriver, de son comportement" explique le représentant syndical. "On a envie d'avoir un peu de tranquillité." Pour lui, ce transfert est nécessaire "parce qu'on mobilise énormément d'attention autour de lui. Énormément de personnel, ça suffit. On a besoin de retrouver un peu de calme au centre pénitentiaire."

L'UFAP dénonce une extraction avec une sécurité insuffisante

Une grande partie du personnel espère que le meurtrier de Maëlys ne reviendra pas à Saint-Quentin-Fallavier à l'issue de son passage au centre national d'évaluation des Bouches-du-Rhône selon Alain Chevallier. Sa détention "met en évidence aussi les failles de l'institution" estime-t-il en pensant entre autres aux téléphones portables récupérés par Nordahl Lelandais.

Son extraction vers le sud de la France en est un nouvel exemple pour le secrétaire général de l'UFAP. Il dénonce le manque de moyens pour son transfert. "Ils sont partis à trois personnels pénitentiaires dans un fourgon où se trouvait deux détenus, accompagnés par ... personne ! Désert sanitaire autour" s'énerve Alain Chevallier alors que lors de ses déplacements entre le Nord-Isère et la cour d'assises à Grenoble, "c'était les grosses mobilisations, d'un coup pouf, on oublie tout et on part comme ça la fleur au fusil."

Il estime que le départ "d'un détenu aussi médiatique, au passé aussi tumultueux" nécessitait de prendre bien davantage de précautions, en faisant accompagner l'escorte des forces de sécurité intérieur ou en déployant les moyens des pôles régionaux d'extraction judiciaire, d'autant plus avec un trajet de près de 300 kilomètres.