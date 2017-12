Chambéry, France

Nordahl Lelandais a été mis en examen mercredi pour "assassinat" dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer, jeune militaire de 23 ans disparu le 12 avril vers 4 heures du matin. Nordahl Lelandais est déjà mis en examen pour "meurtre précédé d'un crime" et fait figure de principal suspect dans la disparition de Maëlys, cette fillette de 9 ans qui s'est volatilisée le 27 août au Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Pour justifier cette nouvelle mise en examen pour "assassinat", Thierry Dran, procureur de la République de Chambéry, a détaillé la téléphonie d'Arthur Noyer et de Nordahl Lelandais, qui correspondent aussi bien sur les horaires que sur la géolocalisation.

Il a aussi révélé qu'un crâne avait été découvert le 7 septembre à Montmeillan (Savoie) sur le bord d'un chemin par un promeneur. Des analyses ADN puis expertises ont confirmé le 18 décembre qu'il était bien celui d'Arthur Noyer.

Que peut-on apprendre ?

Les forts soupçons s'accumulent sur l'implication présumée de Nordahl Lelandais dans la disparition du caporal Arthur Noyer, jeune militaire de 23 ans au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA), dans la nuit du 11 au 12 avril. On sait avec certitude que Nordhal Lelandais et Arthur Noyer se sont croisés cette nuit-là dans le quartier du Carré Curial, le quartier des discothèques à Chambéry.

Les téléphones des deux hommes ont borné au même endroit et aux mêmes moments et seraient déplacés ensemble. Mais à quels horaires exactement ? Quelle était la géolocalisation exacte ?

La conférence de presse du parquet devrait aussi permettre d'en savoir plus sur les recherches internet suspectes que Nordahl Lelandais a effectué à son domicile à Domessin (Savoie). Il s'est renseigné sur la manière de faire disparaître un corps.

D'autres affaires suspectes ?

Le procureur de la République de Chambéry, accompagné du colonel Pascal Claisse, commandant de la section de recherches de Chambéry, en charge de l'enquête,devrait également confirmer que les enquêteurs font actuellement des vérifications dans plusieurs dossiers de disparition non résolues dans la région ces dernières années. Selon les informations révélées par France 2, il s'agirait de faits datant de 2011 et 2012. Tout d'abord, Jean-Christophe Morin, disparu en 2011, et Ahmed Hamadou, disparu en 2012. Tous deux avaient été vus pour la dernière fois à la sortie du festival de musique électronique Elements, au fort de Tamié, près d'Albertville (Savoie).