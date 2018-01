Domessin, France

Les magistrats et enquêteurs sont en train de mettre en place une cellule de travail spéciale pour tenter de déterminer les éventuelles responsabilités de Nordahl Lelandais, dans différents dossiers de disparitions non résolues, a appris franceinfo de sources concordantes, ce jeudi. Les dernières réunions pour créer ce groupe, composé d'au moins dix personnes, auront lieu la semaine prochaine.

Depuis la mise en examen de Nordahl Lelandais dans le cadre de la disparition de Maëlys lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin Isère puis dans l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie, les enquêteurs s'attellent à des vérifications dans de nombreuses affaires non résolues.

Plongée dans le passé du suspect

Ils vont donc désormais vérifier tout l'itinéraire de celui qui est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Cette cellule aura pour mission de retrouver les différentes adresses qu'a eu Nordahl Lelandais au cours des quinze dernières années, tout comme les différentes régions que l'ancien militaire a pu visiter ou dans lesquelles il a pu travailler. Les enquêteurs vont aussi retracer ses téléphones portables, en remontant le plus loin possible dans le temps, et vérifier sur la plus longue période possible les mouvements sur ses différents comptes bancaires.

Des milliers de données qui seront ensuite comparées avec les informations dont les enquêteurs disposent sur tous les dossiers de disparitions non élucidées, par le biais du logiciel Anacrim, notamment.