Une quarantaine de dossiers de disparitions vont être rouverts autour de la vie de Nordalh Lelandais

Le général Jean-Philippe Lecouffe, sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, a tenu ce lundi soir une conférence de presse à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) pour confirmer les informations données sur la radio RTL le matin-même.

Lelandais n'est mis en cause dans aucun de ces quarante dossiers

Une quarantaine de disparus auraient pu croiser la route de Nordalh Lelandais, le Savoyard impliqué dans la mort de Maëlys et d'Artur Noyer.

Pendant plus d'un an, depuis janvier 2018, les sept gendarmes de la cellule Ariane ont déroulé le fil de la vie de Lelandais. Ils sont partis de 900 cas non-résolus sur une vingtaine d'années, dans un quart des départements français, dans des zones où aurait pu passer le trentenaire de Domessin.

► Selon nos confrères de l'Express, les gendarmes ont utilisé le fichier TAJ pour les crimes, la base sérielle Caddis pour les disparitions et les cadavres sous X, alimentée par les signalements mais aussi par les avis de recherche publiés dans la presse locale.

► Un tiers des dossiers a été écarté pour des raisons concrètes, soit en l'absence de données suffisantes, soit parce que Lelandais était lui-même absent lors de ces disparitions.

► Ensuite, les dossiers ont été retenus en fonction de critères tels que la date, le lieu, et le profil des disparus.

Le général Lecouffe insiste pour dire qu'"à ce stade, aucun dossier n'amène formellement et judiciairement à mettre en cause Nordahl Lelandais dans aucune de ces affaires".

Les conclusions transmises aux différents procureurs, pas aux familles

Les conclusions des gendarmes de la cellule Ariane ont été communiquées uniquement aux parquets concernés.

Adeline Morin se bat pour faire avancer l'enquête autour de son frère Jean-Christophe disparu lors du festival techno du Fort de Tamié (Savoie) en 2011. Répondant à France Bleu Pays de savoie, Adeline Morin nous confie qu'elle n'a pas été contactée par la cellule Ariane et ne sait donc pas si son dossier fait partie de la quarantaine. "On n'a pas attendu la cellule Ariane pour prendre une carte et voir que mon frère a disparu à une demi-heure de l'endroit où on a retrouvé le caporal Noyer, à mi-chemin aussi du domicile de Lelandais. Qu'on fasse ou non partie de ces dossiers de la cellule Ariane ne change rien. Nous comptons sur la juge d'instruction qui nous a reçu en novembre."

En effet, la famille de Jean-Christophe Morin, ainsi que celle d'Ahmed Hamadou, disparu au même endroit un an plus tard - à Tamié - ont fini par être reçues en novembre dernier par la juge d'instruction de Chambéry en charge du dossier Lelandais. La juge leur a promis que "de nouvelles investigations auraient lieu autour des deux disparitions non-élucidées".

Frustration pour certaines familles

Interrogé par France Bleu Isère, Bernard Boulloud, avocat de la famille du caporal Arthur Noyer, ainsi que de plusieurs disparus en Isère, considère lui qu' "on rajoute de la douleur à la douleur. Malheureusement, on ne sait pas si l'on fait partie des quarante dossiers retenus. On ne saura rien des conclusions de la celulle Ariane avant plusieurs mois. Nous sommes dans l'attente, la frustration et la souffrance. La justice ne le prend pas assez en compte."

Les familles savent que le fait de faire partie de ces dossiers n'implique pas la responsabilité de Nordalh Lelandais. Adeline Morin estime que les familles "sont prêtes à entendre que Nordalh Lelandais n'y est pour rien, que ce n'est pas lui. Mais au moins qu'on trace un trait définitif sur toutes les hypothèses. "