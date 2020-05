Nordahl Lelandais ne devrait pas être jugé en 2020 pour la mort du caporal Noyer

Ce ne sera sans doute pas avant le printemps 2021 que le Savoyard de Domessin (73) devra rendre des comptes au sujet de la mort du Caporal Arthur Noyer, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. L'affaire n'est pas retenue pour la prochaine session qui a lieu du 2 au 20 novembre.

Pour Maître Bernard Boulloud, l'avocat de la famille du jeune militaire de 23 ans originaire de Bourges, "il ne s'agit pas d'une surprise. Nous n'avons pas encore reçu l'ordonnance de mise en accusation."

Le confinement lié au Covid-19 a en effet mis la justice à l'arrêt pendant deux mois.

Jugé quatre ans après les faits

Nordahl Lelandais, qui conteste l'assassinat, maintient qu'il s'agit d'une bagarre qui a mal tourné cette nuit alcoolisée au sortir des discothèques de Chambéry.

L'ordonnance de mise en accusation est décisive. Pour Maître Boulloud, "l'attente est évidemment une douleur pour les familles. Mais l'essentiel est que le corps ait été retrouvé et que Lelandais réponde de ses actes avec une accusation bien étayée. On a surtout pas envie de recours stériles qui seraient douloureux. Nous faisons confiance au juge d'instruction qui connaît parfaitement le dossier et qui a raison de prendre son temps. "

Le parquet de Chambéry a retenu le meurtre, sans préméditation donc, au terme de l'instruction. Au final, avec l'ordonnance de mise en accusation, c'est le juge d'instruction qui suivra ou non les réquisitions du parquet. S'il y a préméditation, la peine encourue est évidemment plus importante.