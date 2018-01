D'abord, Nordhal Lelandais avait été mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration de Maëlys, 9 ans, disparue fin août, en Isère. Puis, en novembre, icet ancien militaire est également mis en examen pour le meurtre de la fillette. Enfin, coup de théâtre, en décembre, Nordhal Lelandais est mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, 24 ans, disparu à Chambéry en avril dernier.

Même si le suspect nie tous les faits qui lui sont reprochés, ces multiples rebondissements soulèvent de nombreuses questions. Et notamment des questions sur les récentes disparitions recensées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

D'après l'association Assistance et recherche des personnes disparues (ARDP), dix familles de personnes disparues vont ou se sont fait connaître de la justice pour rouvrir certains dossiers. Entre 2010 et 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, une femme de 29 ans et neuf hommes entre 22 et 59 ans ont disparu sans laisser de trace.

1 - Septembre 2010 : Nicolas Suppo, 30 ans

Le 15 septembre 2010, Nicolas Suppo, un ouvrier spécialisé de 30 ans, qui travaillait et vivait à Échirolles, en Isère, a pris sa pause de midi. Il a salué ses collègues et s'est comme volatilisé. La justice a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". Au bout de quatre ans, elle a rendu un non-lieu.

2 - Octobre 2010 : Adrien Fiorello, 22 ans

Adrien Fiorello a disparu le 6 octobre 2010. Il habitait à Firminy, dans la Loire, et avait 22 ans. Le téléphone de cet étudiant en droit a borné à la gare de Chambéry à 17h37 le jour de sa disparition. Depuis, il n'a donné aucun signe de vie.

3 - Août 2011 : Nelly Balmain, 29 ans

Nelly Balmain a 29 ans quand elle disparaît le 8 août 2011 à Saint-Jean-en-Royans, dans la Drôme. Elle est un peu dépressive. Ce soir-là, elle part sur son scooter rouge, sans son téléphone, sans son argent ni ses médicaments. Sa famille n'a plus de nouvelle depuis six ans.

4 - Septembre 2011 : Jean-Christophe Morin, 22 ans

Dans la nuit du 10 septembre 2011, Jean-Christophe Morin a été vu vers 3 heures du matin en train de quitter le festival de musique électro "Elements II" au fort de Tamié, près d'Albertville, en Savoie. Selon sa famille et un témoin de l'époque, le jeune homme était en panique et disait que "quelqu'un voulait lui faire du mal". Ensuite, il n'a plus donné signe de vie. La sœur de Jean-Christophe Morin connait Sven Lelandais, le frère de Nordhal Lelandais. Celui-ci lui a demandé de l'aide en 2016 pour trouver un emploi de saisonnier.

5 - Avril 2012 : Kevin Fauvel, 27 ans

Kevin Fauvel, 27 ans, vit dans une communauté au dessus de Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence. En avril 2012, alors qu'il fait du stop sur l'axe Aix-en-Provence/Chambéry pour aller voir sa mère en Bretagne, il disparaît. Son oncle, qui vit à Sermerieu dans le Nord Isère, a écrit au procureur de Chambéry pour rouvrir l'enquête.

6 - Mai 2012 : Malik Boutvillain, 32 ans

Á Échirolles encore, en Isère, en mai 2012, c'est Malik Boutvillain qui reste introuvable. Ce jeune homme de 32 ans souffrait de schizophrénie.

7 - Septembre 2012 : Ahmed Hamadou, 45 ans

Le 8 septembre 2012, Ahmed Hamadou a disparu alors qu'il assistait au festival électro "Elément III" au fort de Tamié, en Savoie, tout comme Jean-Christophe Morin, un an plutôt. Depuis, la famille de ce Savoyard de 45 ans est sans nouvelle. D'après le cousin du disparu, Nordahl Lelandais et Ahmed Hamadou se connaissaient.

8 - Septembre 2012 : Stéphane Chemin, 33 ans

À Bourg d'Oisans, en Isère, en septembre 2012, Stéphane Chemin, 33 ans, s'est comme volatilisé. Traité pour schizophrénie depuis 10 ans, il traversait une crise. Sa famille n'a plus eu de nouvelles depuis.

9 - Août 2016 - Olivier Charpe, 59 ans

Depuis le 12 d'août 2016, on est sans nouvelle d'Olivier Charpe. L'homme, âgé de 59 ans, était parti en VTT électrique de Saint-Romans, en Isère. Il n'est jamais revenu de sa randonnée.

10 - Juillet 2017 : Adrien Mourialmé, 24 ans

Á noter que le père d'Estelle Mouzin a demandé qu'on vérifie l'emploi du temps de N. Lelandais. La fillette de 9 ans a disparu en 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, alors qu'elle rentrait de l’école. N. Lelandais était, à l'époque, militaire à 150 kms de là, mais il a été mis hors de cause dans cette affaire.