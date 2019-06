Normandie : cinq interpellations dans l'enquête sur le cambriolage de la famille Hermès

En août 2018, un couple parents de la famille Hermès est cambriolé à son domicile de La Gaillarde. Argent, bijoux et maroquinerie sont volés pour un butin de près de 200 000 euros. Mardi 18 juin, cinq personnes sont interpellées en Normandie, deux sont placés en détention provisoire.

Normandie, France

Cinq personnes ont été interpellées en Normandie mardi 18 juin, lors d'une opération menée avec des unités d'intervention spécialisées de la gendarmerie. Ces cinq personnes sont soupçonnées de faire partie d'une "équipe très active et bien organisée" selon les enquêteurs.

Un butin de 200 000 euros

Equipe qui a cambriolé la maison d'un couple membre de la famille Hermès. Les faits remontent au mois d'août 2018. Deux personnes s'introduisent dans le domicile, situé à La Gaillarde, près de Saint-Valéry-en-Caux. A l'intérieur, le couple, âgé alors de 87 et 83 ans. Ils sont réveillés et forcés de remettre de l'argent aux voleurs, des bijoux et de la maroquinerie. Le butin est d'environ 200 000 euros. L'opération dure une heure, les époux ne sont pas violentés mais profondément choqués.

Deux personnes placées en détention

L'enquête aboutit ce mardi 18 juin à l'interpellation de cinq personnes, dans différents lieux en Normandie. De l'argent en liquide et plusieurs véhicules sont également saisis. Trois sont ensuite mis en examen et deux sont placés en détention provisoire. se