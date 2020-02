Normandie : Interpellé avec des cigarettes de contrebande sur l’A 13

Un trafiquant de cigarettes a été interpellé la semaine dernière à l’issue d’une course poursuite de 70 kilomètres sur l’A 13. Il transportait plus de 500 cartouches de cigarettes. L’homme a été placé en détention provisoire en attendant son procès.

Interception d'un trafiquant de cigarettes par les douaniers de Caen et Honfleur lors d'un contrôle sur l'A13

Normandie, France

L’interpellation annoncée ce mardi remonte au 27 janvier dernier. Les douaniers de Caen et Honfleur procèdent à un contrôle sur l’A13, à la barrière de péage de Beuzeville (27). Vers 22h ils ciblent un véhicule et demandent à son conducteur ce qu’il transporte. L’homme déclare des colis….. puis accélère brutalement lorsque les agents l’invitent à rejoindre un point de contrôle.

Une chasse de trente minutes sur 70 kilomètres

Le plan d’alerte est alors déclenché. Et la course poursuite sera longue : le véhicule ne sera stoppé qu’à Caen, près de 70 kilomètres plus loin ! Les forces de l’ordre découvrent à bord 11 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes pour un total de 110 kg de tabac. Soit une valeur de 49 500 euros en appliquant le tarif de 9 euros le paquet chez les buralistes.

Le conducteur a été déféré au Parquet d'Evreux puis traduit devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Mais son procès a été renvoyé au 26 février prochain en raison de la grève des avocats. Dans l'attente de cette prochaine audience, le prévenu est placé en détention provisoire.

Un autre coup de filet dans des aéroports

Les douaniers normands ont reçu les félicitations de Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, comme leurs collègues des aéroports de Lyon et Roissy qui ont interpellé huit autres passeurs de tabacs de contrebande. Des individus de nationalité ukrainienne ou arménienne avec dans leurs bagages un total cumulé de 1 136 cartouches de cigarettes.