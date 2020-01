Nort-sur-Erdre : 20 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone dans un garage la nuit du Nouvel an

Nort-sur-Erdre, France

À Nort-sur-Erdre en Loire-Atlantique, la soirée du Nouvel an s'est terminée à l'hôpital pour des amis réunis dans un garage, au lieu-dit Carcavent. En tout, ils sont 20, 17 adultes et trois bébés de moins d'un an, à avoir été intoxiqués au monoxyde de carbone, à cause d'un appareil à gaz qui chauffait la pièce. Ils ont tous été légèrement blessés.

Des blessés transportés dans plusieurs centres hospitaliers

Parmi les blessés dans le groupe, dix ont été transportés au CHU de Nantes, six à Châteaubriant et quatre à Ancenis.