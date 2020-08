Nort-sur-Erdre : Attention aux pseudos-artisans

De faux artisans sévissent dans la Nord de la Loire-Atlantique. Ils ciblent principalement les personnes agées. Sophie Rabine raconte comment sa mère a failli se faire piéger. "Un homme a sonné à sa porte en lui expliquant qu'il était en train de réparer une toiture à coté de chez elle et qu'il avait vu un gros trou dans son toit" raconte Sophie Rabine. La mère, agée de 93 ans, le fait rentrer et traverser la maison jusque dans la cour. Il lui montre la toiture. La dame qui a des problèmes de vue, appelle sa fille qui arrive très vite. L'homme leur propose de faire les travaux pour 500 euros en liquide et sans devis. Devant le refus de Sophie et de sa mère, l'homme repart.

Une deuxième tentative dans la même rue.

A quelques jours d'intervalle, une autre personne âgée, une voisine qui habite à une vingtaine de mètres, a également reçu la visite de ces faux artisans avec le même mode opératoire. Cette fois là, le fils était présent et les a mis dehors. La ville de Nort-sur-Erdre appelle à la vigilance et si ces personnes se présentent chez vous, la mairie vous conseille de ne pas les laisser rentrer d'appeler la gendarmerie.