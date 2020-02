Nort-sur-Erdre : le désespéré se leste de boules de pétanque avant de sauter à l'eau

Un homme de 38 ans été sauvé par les gendarmes de Nort-sur-Erdre mercredi alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours. C'est sa femme qui donne l'alerte vers 11 heures, elle se dit inquiète, son signalement est pris très au sérieux. Les gendarmes parviennent à géolocaliser le portable de l'homme. Il se trouve sur la commune à l'intersection du canal de Nantes à Brest et de l'Erdre, il a rejoint les lieux à vélo.

Deux gendarmes sautent à l'eau

Quand les gendarmes arrivent sur place, l'homme qui veut mettre fin à ses jours monte sur une barque et s'éloigne des berges pour fuir. Deux des sept militaires sautent à l'eau et s'agrippent à l'embarcation pour tenter de la ramener sur la rive. À ce moment-là, le désespéré se jette à l'eau avec des boules de pétanque censées lui servir de lest.

Mais le courant est trop fort, les gendarmes ne peuvent pas lutter, ils reviennent alors sur les berges pour récupérer une pagaie et pouvoir ainsi ramer. En quelques minutes ils arrivent à hauteur de l'homme et le sortent de l'eau, sain et sauf.