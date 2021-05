"Nos enfants ne sont plus en sécurité" alerte la maman de Dramane, agressé violemment à Saint-Michel-sur-Orge

"C’est dur, c’est très dur", a réussi à témoigner la maman de Dramane ce lundi matin devant plusieurs centaines de parents et élèves du lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge. Son fils de 15 ans est toujours inconscient, trois jours après son agression devant les grilles de l’établissement. « Au mauvais endroit, au mauvais moment », explique la famille, Dramane a été frappé à la tête à coup de marteau, au milieu d’une rixe entre deux bandes rivales de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, la commune voisine. Il souffre d’un traumatisme crânien et a été plongé dans un coma artificiel par les médecins.

« Nous enfants ne sont plus en sécurité quand ils vont au lycée, alerte la maman. Ce n’est pas normal ». Dans la foule, les adolescents hochent la tête. « Quand je marche pour aller à l’école, je ne me sens pas bien, ça pourrait arriver à n’importe qui », confirme Hadiatou, élève de terminale. « Je suis totalement d’accord avec sa mère, on est obligé de regarder derrière nous, faire attention, ne pas se retrouver coincé dans une bagarre alors qu’on devrait venir là pour étudier, préparer nos épreuves du bac. Je ne comprends pas pourquoi on réagit que maintenant », conclut l’adolescente.

La famille de Dramane réclame du concret

Car en effet, le phénomène des rixes « est connu dans le département et personne ne fait rien », abonde Awa, une cousine de l’adolescent. La jeune femme qui tente d’être forte pour représenter la famille voit pourtant des solutions concrètes pour en finir avec ces violences. « Il faut que l’argent de l’Etat, les allocations que touchent les familles servent à l’éducation des enfants, à acheter des fournitures scolaires, à les inscrire à des activités. Tout pour les sortir de la délinquance », martèle-t-elle.

De même, « les lycées ne devraient pas avoir le droit d’expulser les élèves difficiles. C’est les envoyer dans la rue, là où ils font des bêtises », regrette la cousine de Dramane, qui finit par fondre en larmes, très émue, comme tous ici.