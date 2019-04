"Notre-Dame, c'est plus qu'un bâtiment, c'est le cœur des Français" réagit l'évêque de Quimper et Léon

Quimper, France

Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, entretient un rapport particulier avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est né dans la capitale en 1953 et a vécu longtemps juste en face de l'édifice : "On habitait juste en face quand j'étais petit, on avait la Seine au pied, on avait la rosace de Notre-Dame devant la fenêtre, on était tout à côté de Notre-Dame et c'est vrai qu'à titre personnel, c'est très marquant, mes parents s'y sont mariés, mon grand-père a été enterré à l'époque où c'était encore paroisse."

Frappé par cette foule immense

L'évêque a vécu comme beaucoup de Français l'incendie avec stupeur : "Je suis très triste et j'ai été frappé par cette foule immense et cette réaction internationale (...) on sait que c'est un monument qui a un poids symbolique considérable, y compris pour les gens qui ne sont pas croyants, car il est au cœur de Paris depuis 850 ans (...) c'est le cœur des Français".

Le chef du diocèse de Quimper et Léon se félicite des appels aux dons pour la reconstruction de l'édifice et ne sait pas encore sous quelle forme les paroisses finistériennes pourront participer : "C'est aussi un poids symbolique pour les Chrétiens car c'est le début de la semaine sainte. C'est très important car pour nous la semaine Sainte, on célèbre la passion du Christ, sa mort sur la croix et la résurrection le jour de Pâques."