Notre-Dame de Paris en flammes sous les yeux de Drômois et d'Ardéchois

Paris, France

Un choc. La cathédrale de Paris brûle depuis 18h50. Le feu serait parti des combles de l'édifice, dans une zone de travaux. L'incendie s'est propagé rapidement à la toiture et la flèche centrale s'est effondrée. Le président de la République a annulé l'allocution prévue ce soir en réponse au mouvement des gilets jaunes. Emmanuel Macron se rend sur place.

L'incendie de ce bâtiment très emblématique, l'un des symboles de Paris et du patrimoine français, suscite la consternation partout en France. Plusieurs Drômois et Ardéchois sont sur place. Comme les Parisiens et les touristes, ils regardent atterrés les flammes et l'épaisse fumée qui s'échappe de la cathédrale.

Barnabé Louche, élu de Privas, est sur un pont à proximité de la cathédrale. "Ça fait mal au coeur, ça prend aux tripes. On a l'impression d'être devant les tours du World Trade Center" dit-il en filmant l'impressionnant panache.

C'est terrible. Des gens pleurent autour de moi. pic.twitter.com/QnUpJzjk1N — Barnabé (@barnabelouche) April 15, 2019

L'élu d'opposition de Bourg-lès-Valence Wilfrid Pailhes a d'abord vu l'incendie de la fenêtre de son bureau au Sénat où il travaille. Il est sorti et s'est retrouvé au milieu de la foule car le métro et les rues adjacentes ont été fermées très rapidement. "De la cendre vole dans l'air, c'est une tristesse absolue de voir ce monument de l'histoire française et mondiale en train de brûler".