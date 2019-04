Incendie de Notre-Dame de Paris : le curé de la basilique Saint-Donatien, à Nantes, dénonce le manque de sécurité

Michel Bonnet, curé de la basilique Saint-Donatien ravagée par un incendie il y a quatre ans, fait part de son "grand étonnement de voir qu'on ne tient pas compte des conditions de sécurité quand on travaille sur des bâtiments anciens". Déclaration suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris lundi.

Nantes, France

Monseigneur Michel Bonnet, curé de la basilique Saint-Donatien était l'invité de France Bleu Loire Océan ce mardi midi, au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et monseigneur Michel Bonnet, s'étonne "qu'on ne tienne pas compte des conditions de sécurité quand on travaille sur les bâtiments anciens, que ce soit des églises ou des châteaux". Nantes a connu deux grands incendies d'édifices religieux, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul en 1972 et la basilique Saint-Donatien en 2015. A chaque fois, il y avait des travaux.

A Nantes, en 2015, la toiture de la basilique Saint Donatien ravagée par un incendie © Maxppp - PHOTOPQR/PRESSE OCEAN

Monseigneur Michel Bonnet rappelle que "quatre mois après l'incendie de la basilique Saint-Donatien, il y avait un deuxième départ de feu. Les flammes avait couvé dans une poutre pendant six heures". Les travaux de restauration de la toiture et de l'intérieur de la basilique Saint-Donatien ont commencé en septembre dernier. La réouverture est prévue en 2021.