C'est une décision historique. L'ACIPA (association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-Des-landes), a voté "oui" à sa dissolution.

Une assemblée extraordinaire a été organisée par le Conseil d'Administration ce samedi 30 juin. Depuis l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les membres de l'association ne s'entendaient pas sur la direction à prendre pour la structure. Plus de 300 personnes sur les 2 500 adhérents que compte l'association étaient présentes.

Incompréhension

Si le résultat montre clairement une volonté de dissoudre l'association, beaucoup dans la salle ont montré leur désaccord. Tous ont voté après deux heures de débat agité.

D'abord, il y a eu l'incompréhension : "pourquoi vouloir dissoudre l'association si vite, six mois après notre victoire?", demande un adhérent. "Y a t-il eu des pressions de l'Etat ?" Pas du tout, répond Dominique Fresneau, co-président de l'ACIPA. Il explique avoir voulu cette assemblée extraordinaire faute de trouver un terrain d'entente au sein même du Conseil d'Administration. "On ne pouvait plus parler d'une seule voix"

"Objectif atteint"

Autre raison : L'objectif principal de l'association, empêcher la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, est atteint.

Mais d'autres y voient un véritable "gâchis". Selon eux, l'association pourrait mettre à profit son réseau (environ 2 500 adhérents) pour rejoindre les luttes à venir : l'agrandissement de Nantes-Atlantique, ou bien accompagner les projets en construction sur la ZAD.

Même s'ils étaient nombreux à espérer retarder la dissolution de l'association, créée il y a bientôt 18 ans, le "oui" l'a emporté.

Un comité de liquidation a été nommé mais Dominique Fresneau n'en fera pas partie. Il a annoncé ce même jour qu'il quittait l'ACIPA.