Notre-Dame-des-Landes, France

Après une journée de mercredi marquée par une hausse du degré de violence dans les affrontements entre gendarmes mobiles et zadistes à Notre-Dame-des-Landes et la poursuite des destructions de cabanes et lieux de vie sur la ZAD ("zone à défendre"), la gendarmerie annonce "des opérations de déblaiement" ce jeudi matin sur la zone. Cela signifie qu'il n'y a pas de "déconstructions de squats", explique une source proche des forces de l'ordre, "pas d'expulsions" non plus. Le porte-parole du ministère de l'intérieur, Frédéric de la Nouvelle, précise qu'il n'est "pas possible de parler de fin de l'opération pour l'instant" pour autant.

Après 3 jours de face à face tendu, retour au calme sur la ZAD...et des slogans....#NDDLpic.twitter.com/Npf5lHUv6j — Mickael Chaillou (@mickachail) April 12, 2018

Les accès routiers vers l'ancienne "zone d'aménagement différé", rebaptisée "zone à défendre" par les opposants au projet d'aéroport abandonné en janvier, sont fermés à la circulation depuis jeudi matin très tôt. Il s'agit de permettre aux escadrons de gendarmes mobiles présents sur la zone de sécuriser le déblaiement des "squats" détruits depuis lundi matin, selon la gendarmerie.