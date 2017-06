Notre-Dame : l'agresseur, placé en garde à vue, avait prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo

L'agresseur de Notre-Dame a prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo retrouvée lors d'une perquisition. Il a été placé en garde à vue à l'hôpital mercredi matin.

Une vidéo dans laquelle l'assaillant qui a agressé mardi un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris prête allégeance au groupe Etat islamique a été retrouvée lors d'une perquisition dans l'appartement qu'il louait à Cergy (Val d'Oise). L'agresseur, âgé de 40 ans, blessé au thorax par un tir de riposte de la police, a été placé mercredi matin en garde à vue dans un hôpital. Voici ce que l'on sait de cette attaque, qui fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet antiterroriste.

Le déroulement de l'agression

Mardi après-midi vers 16H20, un homme a attaqué par derrière, avec un marteau, une patrouille de trois policiers sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Criant "c'est pour la Syrie", il a frappé l'un des policiers, un homme de 22 ans, le blessant légèrement à la tête. Un des autres policiers de la patrouille est alors parvenu à se dégager et a fait feu à deux reprises, blessant l'assaillant qui est resté au sol. Selon une source policière, il a été touché au thorax et a été conduit à l'hôpital. Le policier, dont les blessures ne sont "pas très graves", selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a également été hospitalisé. Selon le ministre de l'Intérieur, des touristes présents sur les lieux et qui ont été confinés à l'intérieur de la cathédrale, ont assisté à l'attaque. Ils seront interrogés par les enquêteurs dans les prochains jours. Peu avant 17H30, la préfecture de police a indiqué que la situation était "maîtrisée" sur place. L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant.

L'assaillant

L'identité retrouvée sur le jihadiste correspond à celle d'un Algérien de 40 ans, doctorant en sciences de l'information de l'université de Lorraine. Selon le président de l'université de Lorraine, Pierre Mutzenhardt, interrogé par France Bleu Lorraine nord, l'étudiant, "en thèse depuis 2014" ne "montrait rien de suspect". "Il se présentait comme étudiant algérien, muni d'une carte dont nous devons vérifier l'authenticité", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu en fin d'après-midi sur les lieux de l'attaque. Lors de l'attaque l'homme avait également en sa possession "deux couteaux de cuisine", a précisé le ministre de l'Intérieur, qui a ajouté qu'"apparemment, l'individu était seul, il n'était pas accompagné". Un studio qu'il louait au rez-de-chaussée d'une résidence étudiante de Cergy (Val d'Oise) a été perquisitionné mardi soir. "On pense que c'est un point de chute" de l'assaillant, a déclaré à l'AFP une source policière.

Après l'agression, l'assaillant s'est revendiqué être "un soldat du califat", un terme utilisé pour désigner le califat autoproclamé en juin 2014 de l'organisation jihadiste État islamique dans la zone irako-syrienne, selon une source proche de l'enquête. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance confiée à la section antiterroriste de la Brigade criminelle et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)