"Notre petit Yoan est toujours à l’hôpital il souffre notamment d'un traumatise crânien" Jean-Luc Bastide

Hier, mercredi 24 mars, le petit Yoan 10 ans a fait une chute de 4 mètres dans les Jardins de la Fontaine à Nîmes. Son père Jean-Luc Bastide souhaite s'exprimer et dénoncer les attaques que lui et sa femme subissent sur les réseaux sociaux depuis l'accident.

L'accident s'est produit en début d'après-midi, ce mercredi 24 mars, dans les ruines du Temple de Diane aux Jardins de la Fontaine à Nîmes , le petit Yoan Bastide, âgé de 10 ans a fait un chute 4 mètres. Il est notamment tombé sur la tête : "à l'arrivé des secours il était conscient, mais il ne se souvient plus du tout de l'accident. Et ce jeudi matin il est toujours à l’hôpital de Nîmes est souffre d'un traumatisme crânien ainsi que d'une fracture du poignet et de blessures sur le visage" explique son père Jean-Luc Bastide extrêmement choqué par cet accident.

" Nous étions pas sur place nous méritons pas de telles attaques sur internet" estime le père de Yoann

Jean-Luc Bastide qui est aussi choqué par l’attitude des internautes qui l'attaquent frontalement lui et sa femme sur les réseaux sociaux. : "les commentaires sont odieux, je tiens bien à préciser que nous n'étions pas sur place au moment de l'accident mais au travail, notre fils était sous la surveillance de la mère d'un de ses copains, nous n'avons donc pas manqué de vigilance" tient à rectifier le papa en colère.