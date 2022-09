"Notre société demande une réponse plus efficace pour les faits de maltraitance animale"

C'est l'avis de Franck Rastoul, procureur général de Toulouse. Il était l'invité de France Bleu Occitanie après la création d'un pôle judiciaire spécial dédié à la maltraitance animale à Toulouse.

Un pôle judiciaire spécial dédié à la maltraitance animale a été créé à Toulouse par la cour d'appel. Un pôle piloté par le procureur général Franck Rastoul. Il a expliqué les raisons de sa création à France Bleu Occitanie.

Ce type de pôle est-il une première en France ?

Je ne sais pas si c'est une première, mais c'est une volonté du parquet général de Toulouse de se doter de moyens humains et de faire évoluer nos pratiques pour répondre au mieux à ce phénomène. Cet été a été particulièrement marqué par des affaires qui, légitimement, ont ému mais qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Notre société demande aujourd'hui à juste titre, pour les faits de maltraitance animale, une réponse plus efficace, notamment au plan judiciaire.

Y a-t-il une recrudescence des faits de maltraitance sur les six départements que couvre la cour d'appel ?

Le phénomène de la maltraitance est diffus. Il y a ce qu'on appelle un "chiffre noir" : mieux le connaître, c'est mieux le suivre et mieux le détecter. Ce pôle va également s'appuyer sur un suivi statistique pour pouvoir suivre le nombre de faits recensés, mais surtout le nombre de faits traités avec des réponses judiciaires plus rapides et plus efficaces, basées sur trois piliers qui me paraissent fondamentaux : la saisie des animaux lorsque les faits le justifient par leur gravité, leur confiscation, mais également l'interdiction prononcée contre le propriétaire de détenir un animal.

Est-ce que, jusqu'à présent, celle ou celui qui battait son chien, n'était pas jugé ? Est-ce qu'il y avait une forme d'impunité ?

Jusqu'à présent, je pense qu'on pouvait s'orienter vers des solutions amiables, administratives. Je souhaite que nous ayons désormais, de manière systématique pour les faits qui le justifient, une réponse judiciaire et donc un suivi des auteurs de ces faits qui, en cas de récidive, pourront être sanctionnés de manière plus efficace.

On n'arrête pas d'entendre dire que la justice n'a pas de moyens, que les dossiers s'empilent sur les bureaux des magistrats. Pourquoi créer un nouveau pôle pour les animaux ?

Ça n'est pas parce que nous sommes confrontés à un phénomène d'embolie judiciaire qu'il ne faut pas traiter ce phénomène. Il faut le traiter, ni plus ni moins, et je pense que pour ce faire, il faut des organisations différentes.

Où trouverez-vous les magistrats qui vont gérer ces dossiers-là ?

J'ai souhaité, personnellement, en faire partie directement. Je crois qu'il faut que tout le monde s'investisse : il y a une chargée de mission, un juriste assistant, un statisticien qui va travailler avec nous. Mais au niveau des tribunaux, les procureurs vont désigner des magistrats référents et surtout recruter des délégués du procureur spécialisés dans la maltraitance animale qui pourront aider au suivi de ces procédures et, pour les faits qui ne sont pas d'une gravité extrême mais qui justifient une réaction, s'assurer que les personnes régularisent les situations.

C'est toute cette réponse très concrète, très efficace que nous allons mettre en place avec l'appui du secteur associatif qui a un rôle important à jouer. Vous le savez, nous avons à Toulouse une association qui s'appelle 'Les quatre pattounes" qui est dirigée par une capitaine de police qui connaît nos modes de fonctionnement.

Ce que vous dites, Franck Rastoul, c'est que ce pôle va servir la justice en général ?

Vous savez, je crois qu'il n'y a pas plusieurs violences, il n'y a pas plusieurs barbaries. Il y a une seule forme de barbarie qui s'exerce à l'égard des êtres fragiles comme les enfants et les animaux. Il y a une sphère d'impunité car ces victimes-là ne peuvent pas se plaindre. Nous devons traiter ce phénomène et répondre aux demandes des associations et de la société qui aujourd'hui ne supporte plus un certain nombre de phénomènes. Je n'ai rien contre les cirques, mais vous le savez, la maltraitance, c'est les faits qui peuvent être commis contre un animal par une seule personne. Mais ce sont aussi des phénomènes plus lourds comme les phénomènes qui concernent les zoos et les cirques. Je pense aussi à des faits comme le dopage dans le milieu équestre. Tous ces faits, nous devons les traiter.

