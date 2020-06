"Nous allons accueillir tous les enfants quitte à tordre le protocole", dit le président du Sicoval

Lundi, l'école et le collège redeviennent obligatoires. Au sud-est de Toulouse, les élus du Sicoval expliquent que le protocole sanitaire est quasi impossible à appliquer. Tous les enfants seront accueillis dans ces 36 communes quitte à s'asseoir sur certaines règles du protocole sanitaire.

Le retour de l'école obligatoire à partir du 22 juin, comme annoncé par Emmanuel Macron, est un véritable casse-tête pour certaines communes. Jacques Oberti, président de la communauté d’agglomération du Sicoval regroupant 36 communes à l'Est de Toulouse, explique que le protocole sanitaire n'est pas applicable durant les temps périscolaires.

à lire aussi École obligatoire : les élus du Sicoval ne garantissent pas le respect du protocole sanitaire

Le nouveau protocole, allégé par le ministre de l'Education, préconise que les classes et les groupes d’élèves soient stables afin de limiter le brassage des élèves et donc une éventuelle circulation du virus. C'est ce non-brassage des élèves qui est très compliqué à appliquer en dehors de la classe explique Jacques Oberti : "C'est l'accueil en dehors du temps scolaire, la restauration scolaire particulièrement qui va être compliquée [...] Pour la sieste aussi, quand vous regroupez des enfants de moyenne section et de grande section à la sieste parce que vous n'avez qu'un seul dortoir forcément vous remettez en question l'absence de brassage".

"Il n'est pas possible dans bon nombre d'écoles de respecter ce cloisonnement entre les groupes d'enfants surtout sur les différents temps de la journée scolaire." — Jacques Oberti

Les élus du Sicoval ont décidé d'accueillir l'ensemble des élèves lundi "quitte à tordre le protocole, c'est à dire un peu s'asseoir dessus pour mettre en oeuvre l'annonce du Président de la République. Tous les enfants qui voudront revenir à l'école seront accueillis", assure Jacques Oberti pas forcément très serein.

RÉÉCOUTEZ - Jacques Oberti sur France Bleu Occitanie Copier