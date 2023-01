"Nous allons gagner", les habitants des Campanules unis face aux dealers à Marseille

Quand les habitants font eux-mêmes la police contre les trafics de stupéfiants à Marseille ! Environ 200 locataires de la résidence des Campanules (11e arrondissement) se sont rassemblés ce dimanche 8 janvier pour demander le départ des dealers venus de la cité voisine d'Air-Bel.

Des rondes d'inspections jour et nuit

Provisoirement repoussé par les locataires, un trafic de stupéfiants s'était mis en place au tout début de l'année 2023, au pied des immeubles répartis en 15 blocs à l'est de Marseille. D'abord installés avec un fauteuil au niveau de la cage d'escalier du bâtiment A à partir du dimanche 1er janvier, les délinquants ont été chassés une première fois, avant d'occuper le hall d'entrée du bâtiment H. Le trafic a été une nouvelle fois repoussé grâce à l'implication des habitants, descendus eux-mêmes dans les halls d'entrée pour organiser des rondes d'inspections ! "On se relaie jour et nuit avec le café et des bonnes blagues. Nous sommes tous ensemble et nous n'allons pas laisser le trafic s'implanter" témoigne anonymement une habitante installée depuis une dizaine d'années dans la résidence des Campanules.

Les habitants sont déterminés, malgré la crainte des représailles. L'affrontement est aussi verbal, comme l'illustre Cathy* : "j'ai parlé aux dealers : l'un d'eux avait l'âge de mon fils, je l'ai touché par le bras et il a commencé à m'insulter. Mon propre fils est venu pour lui dire de dégager."

"Si il faut rester six ans en bas, nous le ferons"

Basé sur la simple motivation des habitants, l'action est prévu pour durer : "si il faut rester 6 ans en bas et faire des allers-retours, nous le ferons. Nous allons gagner !" lance anonymement une autre habitante.

Preuve de leur détermination, les locataires sont prêts à retarder le versement de leurs loyers si le bailleur Erilia n'agit pas rapidement pour leur sécurité. Les locataires attendent toujours l'arrivée d'un ou plusieurs vigiles promis par le bailleur. La demande est aussi portée sur l'installation d'une barrière électrique à l'entrée de la résidence des Campanules, pour empêcher le passage des dealers en voiture ou en scooter.

* : le prénom de Cathy a été modifié.