"Nous aurions besoin de vingt-cinq Canadairs", réclame Renaud Muselier, président de la région Paca

La Bastidonne, la Croix -Valmer, Artigues, Bormes-les-Mimosas. Des milliers de pompiers se battent contre le feu en Provence depuis lundi. Parfois appuyés par une flotte aérienne insuffisante d'après le président de région.

Six. C'est le nombre de canadairs qui fonctionnent en Provence. Pourtant d'après Renaud Muselier, le président de la région Paca sur France Bleu Provence jeudi à 7h50, il en faudrait 25. Une commande qui s'élève à un million d'euros. "J'ai demandé au Président Emmanuel Macron à ce que soient mutualisées les commandes" car la compagnie qui les fabrique demande "un million d'euros soit vingt-cinq millions d'euros par canadair".

Une flotte fatiguée

"Nos canadairs datent de 1995, ils sont vieux, obsolètes, fatigués", insiste Renaud Muselier. Avant d'ajouter : "Aujourd'hui on en a douze. Quatre sont en panne, seulement six fonctionnent".

A l'annonce du gouvernement de la commande de six avions dash, le président de région ne s'étonne pas. "Ce n'est pas une surprise. Ces six Dash vont remplacer les trackers et les dash hors circuit. On ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas une nouveauté."

Des incendies criminels

C'est le premier élu local à avoir parlé d'incendie criminel pour parler de celui de Bormes-les-Mimosas. "Il était 23h lors du départ de feu, au moment où le feu était très fort. A un endroit où il n'était pas possible de jeter une cigarette", précise Renaud Muselier avant d'ajouter que deux personnes avaient été interpellées à Martigues.

"Depuis le début de la semaine, il y a eu cent départs de feu en Provence", a ajouté l'élu. "Il faudrait enfin pouvoir forcer les propriétaires à débroussailler".