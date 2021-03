Disparition d’Aurélie Vaquier : ''Nous avions de bonnes raisons de ne pas alerter plus tôt'' confie son frère

Depuis quelques jours, la famille et les proches d'Aurélie Vaquier se démènent pour tenter de retrouver cette jeune femme de 38 ans. Des affiches ont été placardées dans tous les commerces de Bédarieux (Hérault) et bien au-delà. Il y a des affiches jusqu'à Narbonne dans l'Aude, Clermont-l'Hérault, en passant par Lodève, Saint-Pons-de-Mauchiens et Lamalou-les-Bains. "Partout où nous passons, nous distribuons et collons son portrait dans les lieux publics, là où il y a du passage" explique son frère Jérémy.

L'enquête confiée la section de recherche de Montpellier

Des battues ont été organisées ce week-end à Bédarieux et les environs proches, mais sans savoir par où commencer ni où aller. Il y avait une petite poignée de proches ce samedi, une vingtaine le lendemain. ''C'était comme chercher une épingle dans une botte de foin''. C'est pour cette raison qu'il a été jugé bien plus utile d'entamer cette campagne d'affichage avec le soutien de commerçants "qui nous font les photocopies gratuitement'' dixit son frère Jérémy, très touché par cette disparition.

Aurélie aurait quitté le domicile conjugal le 28 janvier en laissant son chat, après avoir expliqué à son compagnon qu'elle voulait faire un break. ''Elle ne supportait plus le couvre-feu, la crise sanitaire, ses conséquences" dixit Jérémy qui habite sur les bords de l'étang de Thau.

Son activité en baisse sur les marchés a fortement impacté son moral

Aurélie, 38 ans, était en couple depuis l'été 2020 avec Samir. Elle avait connu une longue période de célibat. En décembre dernier, cette jeune femme, sans enfant, s'installe alors avec son compagnon à Bédarieux. "Ils avaient l'intention d'ouvrir un commerce après la crise et vendre de l'alimentation végane et biologique" explique son frère.

Disparition d'Aurélie Vaquier : affiche laissée chez commerçants - Jérémy Vaquier

Elle était heureuse avec lui. En fin d'année, elle m'avait fait part de son bien-être et de sa joie d'avoir rencontré Samir. Elle était amoureuse.

"Ma sœur a un fort caractère. Quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Elle peut être explosive dans ses propos. Elle n'est pas facile à vivre au quotidien. Lui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Je n'ai pas été surpris de ce départ. Elle a déjà eu l'occasion de faire des retraites dans des temples pendant quelques jours quand elle était célibataire. Elle en avait besoin.''

Il lui arrivait de ne pas donner de nouvelles, mais elle n'est jamais partie si longtemps sans donner signe de vie

Ce 28 janvier, Aurélie quitte donc son domicile avec sa petite valisette. Son compagnon en fait autant. Il décide alors de prendre la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour retrouver ses deux enfants. Ce dernier en aurait profité pour rendre visite à ses parents et des amis dans la région. A son retour à Bédarieux, quelques jours plus tard, Aurélie n'est toujours pas rentrée. Il y a seulement un simple message de sa part sur Facebook lui précisant de ne pas s'inquiéter.

''Quand Samir m'a prévenu de ce message. J'ai été quelque part rassuré''-Jeremy

Les jours passent et toujours aucune nouvelle d'Aurélie. Elle ne répond toujours pas aux appels sur son téléphone portable. ''C'est à ce moment-là que Samir prévient les gendarmes'' rajoute son frère.

L'affaire gérée dans un premier temps par la brigade de gendarmerie de Bédarieux est dès le lendemain confiée à la section de recherche de Montpellier. La gendarmerie de l'Hérault lance un appel à témoin sur sa page Facebook le 24 février.

Toutes les pistes sont étudiées. Prochainement les plans d'eaux seront fouillés. Des recherches sur le terrain seront aussi réalisées. ''On ne s'interdit rien''disent les enquêteurs.

Pour les besoins de l'enquête, le téléphone de son compagnon a été saisi pour être examiné.

Aurélie mesure 1m67 pour 47 kilos. Elle a des cheveux bruns et longs et porte deux piercings, à la lèvre et au nez. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Bédarieux au 04.67.95.09.29. Vous pouvez aussi joindre la brigade de recherche de Béziers au 04.67.35.82.62.

Dernier message laissé par Aurélie sur sa page perso sur Facebook