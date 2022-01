"Nous avons besoin de moyens humains pour rendre une justice de qualité"

Comme partout en France le tribunal de Béziers manque cruellement d'effectifs. À l'approche de la présidentielle, le procureur de la République Raphael Balland et le président du tribunal judiciaire Jean-Bastien Risson, déplorent le manque de moyens pour rendre une justice rapide et de qualité

Qui n'a jamais entendu dire "que la justice est lente, que les plaintes déposées ne sont pas traitées assez vite et que les jugements prononcés tardent". Que ce soit à Béziers, Montpellier, Perpignan, Nîmes où ailleurs en France, le constat est partout le même. Mais n'allez pas imaginer qu'il s'agit d'un manque d'organisation, de compétence ou de volonté. Ici ou ailleurs, les moyens humains manquent. Évidement, la justice serait bien plus rapide si les effectifs étaient à la hauteur des objectifs recherchés.

À l'approche de la présidentielle, Jean-Bastien Risson, le président du tribunal judiciaire de Béziers et Raphaël Balland, le procureur de la République déplorent ce manque de moyens entrainant une surcharge de travail à tous les étages. Comme chaque année, le tribunal de Béziers effectuait ce jeudi matin sa rentrée solennelle. Une rentrée perturbée par la pandémie, avec une salle d'audience sans public, sans élus, ni officiels et sans avocats hormis Me Dominique Vial-Bondon, la nouvelle bâtonnière.

L'état des lieux dressé chaque début d'année est alarmant. Chaque service du palais de Justice espère toujours chaque année ce renfort d'effectifs tant espérer pour améliorer non seulement leur quotidien et mais surtout rendre une justice de bien meilleure qualité.

"Les inquiétudes rejoignent la tribune diffusée ces dernières semaines. On reste très loin de nos véritables besoins en terme de magistrats, greffiers et autres. Je suis inquiet sur la situation actuelle" dixit Raphael Balland.

Seulement neuf magistrats à Béziers, ils devraient quatre fois plus

En temps normal, le parquet de Béziers compte neufs magistrats. Ils ne sont que sept actuellement (au moins jusqu'en mai 2022) en raison d'une mutation et d'un congé maternité. Mais cet effectif est bien en dessous de la moyenne européenne. Neuf magistrats en temps normal, mais deux fois moins l'été, alors que la délinquance progresse de manière significative et que la population dans cette juridiction double.

Dans son rapport, la Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) prévoit 36 magistrats pour une juridiction aussi importante que celle de Béziers (320.000 habitants à l'année, contre 600.000 l'été)

"Nous sommes tous au taquet". - Raphaël Balland

Ce constat est aussi le même chez les juges. Le tribunal de Béziers dispose aujourd'hui de 22 magistrats du siège. Ils devraient être 41. Alors que les dossiers s'empilent, il parait bien difficile d'envisager une justice plus rapide. Les audiences correctionnelles, s'achevant à des heures bien tardives, ne se comptent plus, tout comme les heures supplémentaires et les nombreux week-ends passés à travailler au détriment de sa vie personnelle.

"Les magistrats de la justice du quotidien croulent sous les dossiers. Ils travaillent le soir, le week-end, pour sortir des jugements."

"Aujourd'hui, nous sommes au taquet. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas aller plus vite. Ce n'est pas possible. Ce n'est ni un problème d'organisation, ni de compétences, ni de volonté. Nos équipes réalisent un effort colossal." - le président du tribunal Jean-Bastien Risson

"La justice, c'est plus qu'un service public, c'est un pouvoir. Un pouvoir garant de la démocratie et de l'état de droit."- Jean-Bastien Risson, le président du tribunal de Béziers

"Des moyens sont nécessaires pour rendre une justice digne de ce nom" complète Raphaël Balland le procureur de la République. "Nous demandons seulement à être dotés de la moitié de la moyenne européenne", autrement dit, 18 substituts au parquet.

"Nous estimons qu'il faut doubler les effectifs d'ici 2026." - Raphael Balland.

Alors forcément, chaque tribunal tente de trouver des solutions pour alléger les audiences. "Grace à des aides de contractuels accordées par le ministère de la Justice, nous avons pu mettre en place de nouveaux projets pour la justice pénale de proximité avec des réponses rapides pour la délinquance du quotidien."

"Aujourd'hui, une personne à Béziers, qui est interpellée pour un petit délit sans grande complexité, pourra avoir une réponse judiciaire dans les sept jours à l'issue de l'enquête des policiers et des gendarmes."

Grace à ce renfort contractuel, ce dispositif de justice de proximité, mis en place d'ailleurs depuis 2021 à Agde, traite 75% des dossiers dans un délai très rapide. Une convention sera signée en mars prochain à Pézenas et à Bédarieux d'ici la fin de l'année.

''Dès qu'on nous aide un petit peu, nous savons comment agir pour réaliser un travail de qualité." - Raphael Balland

Pour 2022, l'une des priorités de Jean-Bastien Risson est aussi d'indemniser au plus vite les victimes. Les audiences d'intérêts civiles sont débordées suite à cette surcharge de travail. Aller plus vite dans le traitement des dossiers est l'une des priorités de Jean-Bastien Risson. Sur 250 dossiers, seuls 150 d'entre eux sont examinés chaque année. Les autres sont alors reportés l'année suivante.

La notion de "délai raisonnable" peut paraître floue, néanmoins de nombreux procès en France peuvent être qualifiés de déraisonnablement long. À titre d’exemple, en 2019, le délai moyen pour obtenir une décision de justice était de 6,2 mois devant le juge d’instance, de 9,4 mois devant le tribunal de grande instance, de 14,5 mois devant le conseil de prud'hommes, de 14 mois devant la cour d’appel et de 15,5 mois devant la Cour de justice de l’Union européenne et de deux ans devant la Cour européenne des droits de l’homme.

En 2021, 22.961 plaintes et procès verbaux ont été reçus par le parquet de Béziers. Ce qui représente une augmentation de 6 %.