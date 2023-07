"Nous avons été ciblés" : des producteurs de marchés en Dordogne cambriolés pendant leur travail

Ca ne peut pas être un hasard. Pour Guylaine Carpe, gérante d'un commerce de gaufres, de crêpes et de gâteaux aux noix, elle a été personnellement ciblée par des voleurs au courant de son travail... et donc de ses absences. Vendredi 21 juillet, la productrice vend ses produits sur le marché de Salignac-Eyvigues, en Dordogne. Elle ne le sait pas encore, mais pendant ce temps-là, des cambrioleurs entrent dans son domicile, à Paulin.

C'est en revenant, à la tombée de la nuit, qu'elle s'en rend compte. "On a vu la maison grande ouverte, tout éclairée et les chiens dehors, on a tout de suite compris", raconte-t-elle. A l'intérieur, les armoires sont vidées, tout est renversé, et il n'y a plus de bijoux. La tronçonneuse a également disparu et le camping-car est vidé.

Trois cambriolages similaires

Elle estime le préjudice à entre 8000 et 9000 euros en prenant en compte les dégradations. Les cambrioleurs ont forcé la porte d'entrée et cassé des fenêtres. "On reste sans voix, on ne s'attend pas à ça quand on rentre fatigués, après une longue journée de travail", souffle Guylaine. D'autant plus que la productrice rappelle que l'année est dure, ils ont moins de recettes que les autres étés.

Mais ce qui fait dire à Guylaine que les voleurs s'étaient bien renseignés, c'est son coup de téléphone aux gendarmes. "J'ai appelé directement la brigade, ils m'ont dit qu'ils étaient sur un autre cambriolage. Or cette personne est aussi un producteur qui est avec moi sur le marché", confie-t-elle. Selon les informations de France Bleu Périgord, un troisième cambriolage a eu lieu à Saint-Pompont le samedi soir, également chez un producteur de marché. "On peut même supposer que quelqu'un reste sur le marché et regarde quand on remballe pour l'indiquer aux cambrioleurs", poursuit Guylaine Carpe.

Redoubler de prudence

Interrogé sur le sujet des cambriolages envers des commerçants, le capitaine de gendarmerie à la compagnie de Sarlat, Vincent Géhin, conseille : "Si c'est le soir, il faut bien fermer les volets et la porte d'entrée, sécuriser au maximum son logement". Mais pour le gendarme, l'idéal reste de prévenir le voisinage surtout en cas d'absence longue.

Par ailleurs, il rappelle que les commerçants peuvent déposer l'argent liquide qu'ils ont obtenu sur le marché directement à la banque avec un dispositif spécial même tard le soir, pour ne pas l'avoir chez soi.