"Nous avons manqué de clairvoyance", des lycéens s'excusent après avoir tiré un feu d'artifice à Rouen

Non, l'Armada n'a pas débuté en avance. Cela a étonné, lundi 5 juin au soir. Autour de 23h, un feu d'artifice, plutôt important, a été tiré depuis le nord de Rouen. Difficile de savoir d'où précisément, cela a duré une dizaine de minutes. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont posés la question de sa provenance. Aucun feu d'artifice n'étant programmé dans le secteur.

Les lycéens internes de Jean-Paul II, institution située juste à côté de la gare se dénoncent, et s'excusent de l'"inconfort sonore" provoqué par le feu d'artifice, organisé pour "fêter [leur] dernière nuit au sein de [leur] lycée". Visiblement non autorisé, ou pas avec cette ampleur, et peu apprécié par la direction de l'institution rouennaise, les élèves ont distribué un mot imprimé dans les habitations du quartier de la gare.

"Nous vous adressons nos plus sincères excuses vis à vis de notre comportement de la soirée du 5 au 6 juin, écrivent les internes. Faire exploser ces artifices en pleine semaine, à une heure aussi tardive, n'était définitivement pas une idée intelligente. Avec du recul, il semble clair que nos actes n'ont pas représenté les valeurs de notre Institution. [...] Nous avons clairement manqué de clairvoyance et de sens commun", concluent-ils.