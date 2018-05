Le Havre, France

La député de Seine-Maritime Agnès Firmin Le Bodo, grande supportrice du club de football havrais, le HAC, était en tribune à Ajaccio au stade François Coty, dimanche soir. Avec le président du HAC, ils ont dû être exfiltrés de la tribune par le staff havrais, après le penalty de Mateta car la tenion était à son comble. En plus des insultes racistes entendues tout au long du match, elle raconte même que le président Volpé a subi une "pression physique". Nos confrères évoquent un coup de pied dans le dos et des jets de projectiles dans sa direction.

Ce n'est pas tolérable qu'on insulte les joueurs

ECOUTEZ Agnès Firmin Le Bodo qui était présente au match contre Ajaccio Copier

Parmi les insultes racistes entendues par la député :

"ramasseur de coton, Français de merde"

La député Agnès Firmin Le Bodo est une fidèle supportrice du HAC © Maxppp - Vincent Isore

c'est pas possible de faire du sport dans ces conditions là

Pour l'heure aucune réaction de la Ligue de Football porfessionnelle (LFP) malgrè les vidéos et très nombreux commentaires et interrogations sur les réseaux sociaux des journalistes sportifs, élus et passionnés de foot partout en France. Une pétition est d'ailleurs en ligne depuis lundi pour demander à la LFP de réagir. La député Agnès Firmin Le Bodo s'interroge donc sur la suite du foot en Corse :

ECOUTEZ Agnès Firmin Le Bodo sur l'avenir des matchs en Corse Copier

Comment on fait en sorte que les autres équipes qui viennent jouer à Ajaccio puissent le faire dans de bonnes conditions

Le HAC a perdu ce match de barrage contre Ajaccio aux tirs au buts . L'ACA jouera mercredi contre Toulouse, 18ème club de Ligue 1.