"Nous électeurs" : pour qui vont voter les pêcheurs du Tréport ?

Avant le 1er tour de l'élection présidentielle le 23 avril, France Bleu Normandie va à votre rencontre pour vous donner la parole. Chaque jour à 8h10 et 12h30, gros plan sur un territoire où les inquiétudes, les colères ou les espoirs de chacun pourraient décider du choix du candidat.

Direction Le Tréport, un haut lieu de la pêche désormais en déclin. La parole est à ces pêcheurs, soumis aux quotas européens, et toujours méfiants face au voisin anglais. Pour les tréportais, la pêche est souvent affaire de famille, au sein d'une flotte locale très axée sur la coquille Saint Jacques. Après avoir connu son âge d'or dans les années 70, la profession balance désormais entre inquiétude et nostalgie. Le Brexit agite également les conversations, et pour cause : les pêcheurs normands réalisent 75 % de leurs activités dans la ZEE, la zone économique exclusive britannique. La profession redoute donc une « renationalisation » de ses eaux par le Royaume Uni.

Les éoliennes, on n'en veut pas !

Autre sujet de mécontentement, le projet d'éoliennes en mer contre lequel les pêcheurs sont vent debout, avec le soutien de la municipalité. Le parc de 62 éoliennes serait situé à une quinzaine de kilomètres des côtes. Sa production équivaudrait à la consommation électrique annuelle d'environ 850 000 personnes, soit les 2/3 de la population de Seine Maritime. Les pêcheurs refusent l'emplacement retenu, dans une zone très poissonneuse. Beaucoup ont promis de se venger dans les urnes.