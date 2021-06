"Nous lever pour dire non à la violence" appellent les organisateurs de la marche en hommage à Yusufa

Les organisateurs de la marche silencieuse en hommage à Yusufa font confiance à la justice pour appréhender la mort de ce père de famille, tué à coups de couteaux dans le quartier stéphanois de La Métare.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous organisez ce rassemblement silencieux en mémoire de Yusufa. Qui appelez-vous à vous rejoindre samedi ?

Virgilio Domingos, secrétaire général de la Journée de l'initiative africaine de Saint-Étienne : Ce crime concerne tous les Stéphanoises et Stéphanois. La question ne se pose même pas. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu la vie. Tout le monde est invité.

Toutes celles et ceux qui sont émus par ce qui s'est passé avec une vague d'émotion peut être à la hauteur de la violence de l'évènement ?

A Saint-Étienne, on est assez tranquille donc lorsque quelque chose perturbe notre tranquillité, nous devons nous lever pour dire non. Non à la violence, parce qu'aucun être humain a le droit d'ôter la vie d'autrui. Les auteurs de ce crime non seulement sont traduits en justice mais ils doivent aussi répondre de ce crime.

Il y a trois suspects qui, aujourd'hui, sont entre les mains de la justice, en détention provisoire et Mizan mise en examen. Votre message, c'est l'exemplarité ?

La justice ne se trompe jamais parce que en France, le code pénal est clair. Nous faisons confiance à la qualité de notre justice en France. On ne peut pas imposer sa manière de vivre, sa manière de régler ses comptes alors qu'il y a une justice. Il y a des institutions qui sont là pour rappeler à l'ordre. On doit les solliciter et non pas se comporter d'une manière qui mène à cet acte irréparable.

La justice qui va s'appuyer sur des vidéos qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas eu le courage de la regarder.

Non, je n'ai pas eu le courage parce que en fait, c'était trop. C'était trop. Dans mon entourage, tout le monde en parlait. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo sont perturbés, sont choqués. J'ai des frères, j'ai des frères qui habitent à la Métare donc ça pouvait être l'un d'eux. Donc j'ai pris beaucoup de recul pour me protéger. Je pense que ça me dépasse.

La Ligue de défense Noire Africaine appelle à participer à cette marche de samedi avec un slogan qui est fort : "la négrophobie tue". Est ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ce mot d'ordre ?

En tout cas, cette qualification, ça les engage. Objectivement lorsque nous regardons ce qui s'est passé avec beaucoup de clarté, on voit qu'il ne s'agit pas d'une simple bagarre. Déjà, ils étaient en surnombre. La victime s'est défendue. ils ont été obligés de recourir à une arme blanche et ce n'est pas un coup de couteau ou deux coups de couteau. C'était plusieurs.

Mais l'ont-ils attaqué parce qu'il était noir ?

En tout cas, je pense que c'est à la justice de déterminer ce crime à connotation raciste.

Des cagnottes ont été ouvertes, notamment par la famille de Yusufa. A quoi va servir cet argent ?

L'argent c'est important lorsqu'il se passe quelque chose qui bouleverse la vie des gens. Yusufa n'avait que 26 ans. Il laisse derrière lui une petite fille de 2 mois et demi. Cette petite fille va grandir sans son père. D'autre part, le corps de Yusufa doit être rapatrié. L'argent va servir d'une part pour l'éducation de l'enfant et d'autre part, pour le rapatriement du corps.

La marche aura lieu au départ du 7b rue Colette, samedi à partir de 14h, en direction de l'Hôtel de Ville.