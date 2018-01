Besançon, France

La situation s'est encore dégradée en ce début de semaine. Les CRS ont suspendu, quelques heures, le blocus des gardiens pénitentiaires, ce mardi, à Besançon. Ils sont venus ravitailler l'établissement en nourriture et en médicament. Un déblocage très temporaire. Depuis plus d'une semaine, il n'y a plus aucun surveillant à l'intérieur. Des policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer la surveillance des détenus et la distribution des repas. De leur côté, les familles et proches de détenus se sentent pris en otage. Ils n'ont aucune nouvelle de leur conjoint, père, fils, ami.

"Ils ne peuvent même plus aller se doucher"

Il n'est pas rare, ces derniers jours, de voir attendre des personnes devant l'entrée de la maison d'arrêt. Et pour cause, beaucoup de familles n'ont pas été prévenues de la poursuite du blocage et patientent dans l'espoir, vain, de pouvoir accéder au parloir quelques minutes. Un rendez-vous qu'elles avaient pris depuis plusieurs jours.

"Il n'y a plus aucun surveillant à l'intérieur. Pendant un temps, ils n'ont même pas eu de repas, confie Angélique*, angoissée d'avoir aucune nouvelle de son conjoint. En début de semaine, les robinets d'eau ont carrément été coupés, de peur que les détenus inondent leur cellule. Ils vivent eux aussi, un calvaire. Ils sont enfermés H24, toute la journée. Ils ne peuvent pas aller en promenade, ceux qui travaillent ne peuvent plus y aller. Même pour prendre une douche, c'est impossible, car elles sont situées à l'extérieur de la cellule et que personne ne peut les emmener. Et _nous, familles de détenus, nous n'avons aucune nouvelle depuis plusieurs jours_, même pas un coup de téléphone ou une lettre."

"Ne pas mettre tous les détenus dans le même panier"

Les familles de condamnés comprennent les revendications des gardiens pénitentiaires. La pénibilité de leur travail, leur salaire. Mais elles demandent un respect mutuel. "Quand mon conjoint demande à un surveillant de transmettre un papier, il n'arrive jamais, regrette cette Bisontine. _Même pour un travail, ou une activité pénitentiaire. Il ne faut pas mettre tous les détenus dans le même panier. Certains sont méchants, je le concède, mais tous ne sont pas comme ça. Dans la maison d'arrêt, certains purgent des petites peines, d'autres des grosses. Ils sont différent_s."

Pour les familles, le parloir est la seule façon d'avoir un peu de contact. De voir quelques dizaines de minutes une personne qui purge sa peine. "A Besançon, ils ont le droit à deux parloirs, détaille la jeune femme. Je demande juste qu'ils les autorisent. Nous n'avons que ça comme soutien. D'accord, ils ont fait une connerie. Mais ils paient leur dette aujourd'hui."

* Le prénom a été modifié.