"Nous n'avons pas de crainte, nous sommes vigilants" dit le préfet d'Occitanie à la veille de la 10ème manif

Comment éviter que de nouveaux débordements ne se reproduisent à Toulouse ce mardi 28 mars en marge de la 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ? Le préfet d'Occitanie estime qu'ils sont plusieurs centaines, entre 200 et 400 à vouloir semer la zizanie à l'issue des manifestations intersyndicales.

ⓘ Publicité

"Nous ne laisserons pas une minorité détruire la ville"

Pour autant Pierre-André Durand affirme ne pas avoir de craintes pour cette journée de mardi : "Nous sommes vigilants, nous n'avons pas de crainte. Nous ne laisserons pas une petite minorité violente de 200 à 400 ultras gauche détruire la ville et imposer son point de vue. C'est une volonté de casse gratuite qu'on ne peut pas accepter en République et dans un état de droit".

Le préfet d'Occitanie Pierre-André Durand fait la différence entre les manifestants qui défilent derrière la bannière intersyndicale et les casseurs : "on a des manifestants qui respectent les règles avec des cortèges qui se passent bien et une minorité qui instrumentalisent la manifestation. Les forces de l'ordre n'ont pas été dépassées. Le dispositif de maintien de l'ordre est enp lace, et nous ferons en sorte qu'ils ne puissent plus sévir."

De source syndicale, environ 400 policiers devraient être mobilisés ce mardi 28 mars. C'est plus que la semaine dernière (environ 80 de plus).