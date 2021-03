"Nous ne faisons pas l'autruche face à l'insécurité, nous ne baisserons pas les bras " Sébastien Cote

Après l'intrusion de deux dealers dans l'école Galilée à Montpellier, la mairie de Montpellier promet plus de policiers dans le quartier des Hauts de Massane. Entretien avec Sébastien Cote, adjoint délégué à la Protection de la population et à la tranquillité publique à la mairie de Montpellier.

Le quartier des hauts de massane a subi deux faits de violences liés aux trafics de drogue. La semaine dernière, les membres du comité de quartier des Hauts de Massane ont été séquestré par de sjeunes dealers et ce lundi 8 mars, deux dealers se sont introduits dans une école de ce même quartier pour récupérer un sac à dos plein de drogue. Ça s'arrête quand on fait tout ça.

Quand cela s'arrêtera-t-il ?

Sébastien Cote : C'est une situation qui est insupportable. Une situation qui est grave. Le trafic de stupéfiants est en augmentation dans la ville. Ça n'est pas propre à Montpellier. C'est propre à la France et je pense que le confinement, tout le monde le sait, a des effets pervers en la matière. On constate une hausse de la consommation de drogue comme d'ailleurs une hausse de la consommation des médicaments, une hausse de la consommation d'alcool. Notre société ne va pas bien et comme les approvisionnements en drogues depuis l'Espagne notamment et le Maroc sont plus compliqués à cause du confinement, cela crée des tensions, des points de deal plus nombreux, la compétition est accrue pour avoir des parts de marché. Et effectivement, nous avons été confrontés aux hauts de Massane à une situation insupportable. Un petit groupe de dealer qui heureusement, aujourd'hui est hors d'état de nuire, a tenté de mettre la main sur quelques rues d'un quartier pour défendre leur territoire. Ceci est insupportable et inacceptable. Et avec la police nationale, nous avons conduit des opérations d'envergure et plusieurs interpellations ont eu lieu encore hier matin (mardi) et pas simplement pour du menu fretin, mais des gens qui vont avoir des comptes à rendre à la justice.

Les solutions que la mairie semble proposer sont des solutions de sécurité. Plus de policiers. La difficulté en terme de sécurité, c'est que si les promesses ne sont pas tenues, la déception est grande. Vous n'avez pas le droit à l'erreur?

Je crois qu'en politique, on a rarement droit à l'erreur. Il y a eu trop de renoncement pendant trop longtemps à Montpellier. On a entendu des discours sur je ne suis pas le shérif de la ville. Lorsqu'on interrogeait l'ancien maire de Montpellier sur votre antenne, que vous lui parliez d'insécurité en augmentation, il s'étonnait "Eh bien, ça n'est pas vrai". Effectivement, nous ne faisons pas l'autruche. Michael Delafosse prend à bras le corps cette question et la première chose que nous faisons, c'est de renforcer la coordination avec la police nationale car vous le savez, la police municipale ne peut pas tout faire. Elle n'est pas en compétence, par exemple sur le trafic de stupéfiants. Elle n'est pas en compétence sur le trafic d'armes. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est renforcer comme jamais la coordination avec la police nationale. Regardez ce qui se passe à Gambetta tous les jours hier, à la Pergola, à Saint-Martin, dans l'Ecusson et dans les Hauts de Massane où nous sommes intervenus très rapidement. Voilà la clé, c'est ce qu'on appelle la coordination, renforcer le continuum de sécurité et nous y arriverons. Ce que les Montpelliérains n'accepteront pas, c'est le défaitisme face à l'insécurité. C'est le fait de baisser les bras. Nous ne baisseront pas les bras, car nous sommes là pour faire respecter la règle commune.

Mettre du bleu dans les rues, rendre plus visibles les policiers, c'est votre ligne de conduite ?

Absolument. La police municipale, vous le savez, ne peut pas mener d'enquête. Elle ne peut pas réprimer, comme je viens de le dire, les trafics. En revanche, elle est en responsabilité sur la voie publique. Elle est en responsabilité pour être visible, pour faire de la police de proximité, pour rassurer, pour discuter avec les commerçants, avec les directeurs et directrices d'école, avec les responsables d'associations. Moi, je veux juste donner une statistique. Je suis allé aux Hauts de Massane parce que je veux vraiment dire aux habitants que nous ne les abandonnerons jamais. Depuis six mois où nous sommes en responsabilité c'est à dire en 180 jours, il y aue 98 interventions de la police municipale sur le quartier, c'est à dire plus d'un jour sur deux, 213 verbalisations sur les aspects pour lesquels nous sommes en compétence, c'est à dire tout ce qui va nuire à la tranquillité, des nuisances sonores, le stationnement gênant, les rodéos urbains, la violence routière qui pollue aussi ce quartier. Pour le reste, je vous l'ai dit, ce sera une réponse de la police nationale à laquelle nous apportons, grâce à la vidéoprotection et grâce à la police municipale, tout notre concours dans le respect de notre compétence évidemment.

Pour la drogue, ne peut-on pas craindre finalement que les dealers d'aujourd'hui seront remplacés par d'autres dealers demain ?

Je confirme que c'est un travail de longue haleine. Je confirme que le trafic de stupéfiants est en augmentation dans toute la France. Moi, ma responsabilité, c'est de faire que dans la rue, on voit moins de dealer et que dans la rue, il n'y ait pas de dealers qui essayent d'encapsuler, de fermer un quartier sur lui-même. Ça c'est ma responsabilité. Et c'est pour ça que je me bats pied à pied tous les jours avec la police nationale, avec le procureur de la République pour que cela n'arrive pas. Je peux vous assurer que cela n'arrivera pas. Notre détermination est totale.