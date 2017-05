"Nous ne lâcherons rien" une amende avec sursis requise contre les quatre retraités de la Roya

Le parquet a requis une amende de 800 euros avec sursis à l'encontre de "Gibi","Dan", "Françoise" et "René", quatre retraités de la vallée de la Roya pour avoir tenté de porter secours à six migrants sur la route le 6 janvier dernier. Leur avocate a plaidé la relaxe.

"Ces personnes forcent l'admiration" martèle Maître Maeva Binimelis, l'avocate des quatre prévenus devant les juges. "Il s'agit de préserver la dignité de personnes en danger, ils devaient enfreindre la loi" défend elle. La procureure de la République a requis une peine de 800 euros d'amende avec sursis tout en reconnaissant que le procès-verbal "manque de détails et de précisions".

René Dahon, 68 ans, Françoise Gogois, 64 ans, Gérard Bonnet, 64 ans et un de ses amis de Saint-Etienne, Daniel Oudin, 66 ans, avaient été dénoncés le 6 janvier par un riverain alors qu'ils transportaient six personnes venues d'Erythrée et du Tchad dont deux adolescents, pour leur éviter d'être contrôlés et les aider à gagner Nice.

" On a réagi en tant qu'humains "

Pour la procureure de la République il n'y avait pas nécessairement "danger" lorsque les migrants ont emprunté la route. "Ce n'était pas la tempête non plus". Une remarque indigne aux yeux des prévenus qui ont justifié en expliquant que les migrants étaient hébergés sous des tentes sur la propriété de Cédric Herrou. "Les températures étaient négatives on a réagi en tant qu'humain" justifie René Dahon.

Et son ami, Daniel Oudin, un ancien épicier de la Roya de renchérir : " Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir " assure-t-il, reprenant Thomas Jefferson face aux juges.